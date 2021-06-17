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«Урал» объявил о трансфере полузащитника «Кайрата»

17 июня 2021, 15:01

Пресс-служба «Урала» объявила о трансфере полузащитника «Кайрата» Кирилла Колесниченко.

21-летний полузащитник Кирилл Колесниченко заключил долгосрочный контракт с ФК «Урал». Игрок перешёл в наш клуб из «Кайрата».

«Урал» объявил о трансфере полузащитника «Кайрата»

В прошлом году Колесниченко приглашали поехать на сборы с «Зенитом».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ДСА (раскрыть)
17 июня в 15:45
Доброго Здоровья Здоровья, Сергей!
Как можно судить о степени полезности игрока для команды или зависимости игры от наличия этого футболиста на поле, если он не провёл ни одной игры за Кайрат. Ещё в мае до конца чемпионата ФНЛ Колесниченко был в составе хабаровского СКА.
ДСА
ДСА
17 июня в 15:02
Этим они серьезно ослабили Кайрат.
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