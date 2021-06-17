«Урал» объявил о трансфере полузащитника «Кайрата»

Пресс-служба «Урала» объявила о трансфере полузащитника «Кайрата» Кирилла Колесниченко.
21-летний полузащитник Кирилл Колесниченко заключил долгосрочный контракт с ФК «Урал». Игрок перешёл в наш клуб из «Кайрата».
В прошлом году Колесниченко приглашали поехать на сборы с «Зенитом».
Как можно судить о степени полезности игрока для команды или зависимости игры от наличия этого футболиста на поле, если он не провёл ни одной игры за Кайрат. Ещё в мае до конца чемпионата ФНЛ Колесниченко был в составе хабаровского СКА.
Как можно судить о степени полезности игрока для команды или зависимости игры от наличия этого футболиста на поле, если он не провёл ни одной игры за Кайрат. Ещё в мае до конца чемпионата ФНЛ Колесниченко был в составе хабаровского СКА.