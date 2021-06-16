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Сулейманов объявил об уходе из «Локомотива»

16 июня 2021, 09:42

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сообщил, что покидает московскую команду.

Настало это время, когда мне пришлось уходить из родного мне клуба. Для меня очень грустно осознавать, так как этот клуб меня воспитал. Дал мне новых друзей, знакомых. Открыл мне дорогу в большой футбол. Спасибо всем, кто был на моем футбольном пути в «Локомотиве». Болельщикам хочу отдельно выразить благодарность за поддержку в мою сторону, спасибо.

Напомним, недавно нападающий «Локомотива» Михаил Агеев перешел в «Урал».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
16 июня в 13:00, ред.
Хвича был арендован Локо у «Металлург» (Рустави) с февраля 2019 года по май 2019 года включительно. Хвича в июне 2019 разрывает контракт с «Металлургом» (Рустави) и уже 6 июля 2019 года подписывает контракт с Рубином.
Хвича никогда не был полноценным игроком Локо, был только арендованным игроком! И как Локо мог его за копейки продать Рубину, да как вообще Локо мог продать игрока не имея на него никаких прав?
Другое дело Локо предлагал Хвичи контракт, но агенты Хвичи хотели много отступных (как и в случае с Мухиным). Тут как говориться лотерея. К примеру Гинер Чалова не продавал, всё ждал когда ценник взлетит до небес и тоже много про "авторитетных" клубах Европы была речь, а теперь он никому не нужен, он просто деградировал.
Пусть Хвича реально заиграет в Европе, потом и поговорим.
Рaтмир
Рaтмир
16 июня в 11:46
Удачи в дальнейшем...
stanichnik
stanichnik
16 июня в 10:30
В своё время фк Локомотив, не найдя места в основном составе команды для Хвичи Кварацхелия, продал его за копейки в Рубин, где футболист раскрылся во всей красе и теперь является желанным для многих авторитетных клубов Европы. Хочется верить, что для железнодорожников расставание с Тимуром Сулеймановым не пойдёт по тому же сценарию. Проведённый прошлый сезон в аренде в Нижнем Новгороде и забитые им восемь мячей дают повод нижегородцам продолжить сотрудничество с футболистом уже на полноценной основе, а игроку проявить свои бомбардирские способности в играх с соперниками более высокого уровня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 09:58
Видимо, пока не тянет уровень Локо, всё таки уровень игроков у железнодорожников достаточно высокий . Ничего, наберётся опыта в команде попроще, а вернуться никогда не поздно. Главное, Тимур осознаёт, кто его вывел в большой футбол, а это главное для человека - помнить свои корни.
Удачи ему на новом месте...
drug01
drug01
16 июня в 09:57
Значит так будет лучше
ДСА
ДСА
16 июня в 09:57
Наверное нашел более хлебное место.
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