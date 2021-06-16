Сулейманов объявил об уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» сообщил, что покидает московскую команду.

Настало это время, когда мне пришлось уходить из родного мне клуба. Для меня очень грустно осознавать, так как этот клуб меня воспитал. Дал мне новых друзей, знакомых. Открыл мне дорогу в большой футбол. Спасибо всем, кто был на моем футбольном пути в «Локомотиве». Болельщикам хочу отдельно выразить благодарность за поддержку в мою сторону, спасибо.