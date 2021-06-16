Сулейманов объявил об уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов сообщил, что покидает московскую команду.
Настало это время, когда мне пришлось уходить из родного мне клуба. Для меня очень грустно осознавать, так как этот клуб меня воспитал. Дал мне новых друзей, знакомых. Открыл мне дорогу в большой футбол. Спасибо всем, кто был на моем футбольном пути в «Локомотиве». Болельщикам хочу отдельно выразить благодарность за поддержку в мою сторону, спасибо.
Напомним, недавно нападающий «Локомотива» Михаил Агеев перешел в «Урал».
Хвича никогда не был полноценным игроком Локо, был только арендованным игроком! И как Локо мог его за копейки продать Рубину, да как вообще Локо мог продать игрока не имея на него никаких прав?
Другое дело Локо предлагал Хвичи контракт, но агенты Хвичи хотели много отступных (как и в случае с Мухиным). Тут как говориться лотерея. К примеру Гинер Чалова не продавал, всё ждал когда ценник взлетит до небес и тоже много про "авторитетных" клубах Европы была речь, а теперь он никому не нужен, он просто деградировал.
Пусть Хвича реально заиграет в Европе, потом и поговорим.
Хвича никогда не был полноценным игроком Локо, был только арендованным игроком! И как Локо мог его за копейки продать Рубину, да как вообще Локо мог продать игрока не имея на него никаких прав?
Другое дело Локо предлагал Хвичи контракт, но агенты Хвичи хотели много отступных (как и в случае с Мухиным). Тут как говориться лотерея. К примеру Гинер Чалова не продавал, всё ждал когда ценник взлетит до небес и тоже много про "авторитетных" клубах Европы была речь, а теперь он никому не нужен, он просто деградировал.
Пусть Хвича реально заиграет в Европе, потом и поговорим.