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Спортивный директор «Спартака» назвал худший трансфер в истории клуба

14 июня 2021, 17:10

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что московский клуб намерен продать нападающего Педро Рошу.

Роша приедет на сбор «Спартака-2». Но он лишний из-за лимита на легионеров. Работа по продаже идет, диалоги с агентом идут. Могу ли назвать это худшим трансфером в истории «Спартака»? Возможно.

Педро Роша перешёл в «Спартак» в 2017 году за 12 млн евро. Нападающий московского клуба Эсекель Понсе в этом году выражал надежду, что бразилец останется в команде.

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Все комментарии
ULTRASteam
ULTRASteam
15 июня в 05:40
У спама только Промес-1 был четким трансфером, и может быть Фернанду _ се остальное дно как и сам спам))
санек002
санек002 ответ nikoladolgov (раскрыть)
15 июня в 00:06
ЭТО ТОЧНО НА ВСЕ СТО!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июня в 23:45
Худшимй трансфер Спартака это приглашене Фелуна !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 июня в 23:42
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    14 июня в 22:40
    Он просто ПЕдро......
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    14 июня в 21:56
    Лучшие трансферы Терри и Памятник Луану
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    14 июня в 21:39
    Ооо, всеми любимый ПедРоша) Энто вам не Паредес, обладатель ЛЧ)
    stanichnik
    stanichnik
    14 июня в 21:23
    В Спартаке за последние пять лет наберётся несколько таких непонятных покупок. Первые, кто приходит на ум это Кокорин, Гулиев, Ташаев, да если поглубже копнуть, то ещё пару человек можно найти.
    zooveterinar
    zooveterinar
    14 июня в 21:22
    Чтоб и виктория ваша португальска была ошибкой!!!
    борька
    борька
    14 июня в 21:07
    Хорошие к нам не рвутся
    Верг
    Верг
    14 июня в 20:51, ред.
    При червиченко были более угарные кандидаты, там что не легионер то провал, вспомнить хотя бы Баги и Петковича
    True Story
    True Story
    14 июня в 20:37
    Какое-то неуважительное отношение к легенде клуба
    Футболтус
    Футболтус ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 июня в 19:55
    Точно, Тиль то лидер явно в финансовом плане
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    14 июня в 19:08
    А трансферы Тиля и Кокорина в этом же ряду? Тиль вроде как еще подороже вышел.
    112910415
    112910415
    14 июня в 19:02
    с кем не бывает
    makkie
    makkie
    14 июня в 18:48
    Однозначно худший по деньгам и качеству.

    А сейчас, судя по всему, даже в Бразилии никому не нужен. Спихнуть за 4-5 млн будет большой удачей.
    Garrincha58
    Garrincha58
    14 июня в 18:39
    а самый лучший??? я думаю Кокорин взяли бесплатно продали за 5 и главное вовремя
    KUDE9IR
    KUDE9IR
    14 июня в 18:17
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж ответ STVA 1 (раскрыть)
      14 июня в 18:16
      Вот только до трансфера Маркизио ему как до луны аххах
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      14 июня в 18:01
        Футболтус
        Футболтус
        14 июня в 17:59
        Я думал его уже давно продали
        particular
        particular
        14 июня в 17:59
        У каждого клуба есть такие приобретения, которые не добавляют лоска клубной истории... Современный перегретый рынок частенько исторгает подобные неликвиды...
        Hryak Shashlyk
        Hryak Shashlyk
        14 июня в 17:54
        Педро Роша спасет спартак.
        Ironigor
        Ironigor
        14 июня в 17:51
        Бывает и такое , а у кого-то чаще и то ничего !!! А кому сейчас легко ?!!
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
        14 июня в 17:41
        Руки прочь от Легенды Спартака!
        BDA8181
        BDA8181 ответ STVA 1 (раскрыть)
        14 июня в 17:33
        я так думаю что Малком и то больше за свои 40 лямов пользы принёс))))А Спамовцы всё тыкают пальцем на него))Видимо уже и забыли что есть Роша)))которого по моему РПЛ ни разу и не увидила))
        STVA 1
        STVA 1
        14 июня в 17:19
        Роша это топ трансфер всего РПЛ)))
        Gahi
        Gahi
        14 июня в 17:13
        Главное чтобы не ошибиться в следующий раз с новым футболистом. Удачи
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