Спортивный директор «Спартака» назвал худший трансфер в истории клуба

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14 июня 2021, 17:10

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что московский клуб намерен продать нападающего .

Роша приедет на сбор «Спартака-2». Но он лишний из-за лимита на легионеров. Работа по продаже идет, диалоги с агентом идут. Могу ли назвать это худшим трансфером в истории «Спартака»? Возможно.

Педро Роша перешёл в «Спартак» в 2017 году за 12 млн евро. Нападающий московского клуба Эсекель Понсе в этом году выражал надежду, что бразилец останется в команде.