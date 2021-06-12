Защитник «Урала» Калинин перешёл в «Ростов»

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сегодня, 11:11

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Урала» .

Контракт с 25-летним футболистом подписан на пять лет.

Игорь – воспитанник мариупольского «Ильичевца». В 2017 году перешел в «Волгарь», за который провел 35 матчей и забил 2 гола. Также выступал за «Краснодар» и «Рубин». С 2019 года – игрок «Динамо». Прошлый и часть позапрошлого сезона провел в «Урале», сыграв за екатеринбургский клуб 32 матча и забив один мяч.

Ранее «Ростов» арендовал у «Динамо» Николая Комличенко.