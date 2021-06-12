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Защитник «Урала» Калинин перешёл в «Ростов»

сегодня, 11:11

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Урала» Игоря Калинина.

Контракт с 25-летним футболистом подписан на пять лет.

Игорь – воспитанник мариупольского «Ильичевца». В 2017 году перешел в «Волгарь», за который провел 35 матчей и забил 2 гола. Также выступал за «Краснодар» и «Рубин». С 2019 года – игрок «Динамо». Прошлый и часть позапрошлого сезона провел в «Урале», сыграв за екатеринбургский клуб 32 матча и забив один мяч.

Ранее «Ростов» арендовал у «Динамо» Николая Комличенко.

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Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 13:10
Все правильно сделал
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:29
Для Урала потеря. Для Ростова не суперприз.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:28
Все прекрасно знают что дорога в топ-клубы и за бугор проложена через Ростов)) А контракт на пять лет чтобы подороже продать))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:26
Удачи в Ростове!
Cat01
Cat01
сегодня в 11:20
Желаем удачи и побед
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:20
Поздравляем его с этим событием
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