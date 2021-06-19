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Кузяев: «У меня была небольшая потеря памяти после столкновения с Кастанем»

вчера, 13:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о своем состоянии здоровья перед матчем 3-го тура Евро-2020 с Данией.

Со здоровьем у меня всё хорошо. Да, был неприятный инцидент во время игры, но никакого злого умысла с моей стороны не было. Знаю, что Кастаню провели шестичасовую операцию. Желаю ему только здоровья и надеюсь, что в скором времени он поправится. Что касается момента столкновения, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришёл в порядок. Сейчас всё отлично.

Кузяев столкнулся с Кастанем в матче 1-го тура Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:36
Никак в толк не возьму ! Почему бельгийца все постоянно называют Кастань ? Когда он Кастанье ??????? ( Timothy Castagne ) Сочетание трёх последних букв его фамилии читается как НЬЕ !!!????????????????
ProKop92
ProKop92 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:31
Да даже не буду заморачиваться с ним) Просто думал, может так кто знает)
Спасибо!
ProKop92
ProKop92 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:30
Спасибо!
Ironigor
Ironigor ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 15:29
Привет дружище, если честно я вообще в этих делах ничего не понимаю. А ты задай вопрос модератору.
David Young
David Young ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 15:29
Добрый день. Рейтинг определяется по лайкам за последние семь дней, то есть у вас может быть больше или меньше лайков в рейтинге в зависимости от того сколько вы получили в последние семь дней, у вас, полагаю, был резкий скачок более семи дней назад.
ProKop92
ProKop92 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:24
Подскажи пожалуйста, ты не в курсе, почему в рейтинге пользователей за последние 7 дней у меня стало намного меньше лайков?) мне в принципе пофиг, но так, интересно
Futurista
Futurista
вчера в 13:59
На час забыл как в футбол играть...и не только он судя по счету...
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:54
Аккуратнее нужно в следующий раз. Вообще в современном футболе стало очень много жестоких столкновений. Все летят друг на друга как полоумные
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:52
Будь здоров, может и пригодишся !!!
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