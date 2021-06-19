Кузяев: «У меня была небольшая потеря памяти после столкновения с Кастанем»

Полузащитник «Зенита» и сборной России рассказал о своем состоянии здоровья перед матчем 3-го тура Евро-2020 с Данией.

Со здоровьем у меня всё хорошо. Да, был неприятный инцидент во время игры, но никакого злого умысла с моей стороны не было. Знаю, что Кастаню провели шестичасовую операцию. Желаю ему только здоровья и надеюсь, что в скором времени он поправится. Что касается момента столкновения, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришёл в порядок. Сейчас всё отлично.