Стали известны сроки восстановления Жиркова

Стал известен характер травмы защитника сборной России Юрия Жиркова.
У 37-летнего игрока диагностирован отрыв мышцы бедра. Полное восстановление займет около 1,5-2 месяцев.
Жирков получил травму в стартовом матче на Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3), он пропустит остаток турнира.
Юрий Жирков является очень хорошим футболистом, долгое время был среди лучших российских футболистов, одним из лучших из своего поколения. Но ему уже очень много лет для сборной.
Зачем лишнего рисковать и, так скажем, выкачивать последние силы из ветерана? Ничего удивительного в травме нет.
Станиславу Черчесову давно пора было перестать вызывать Жиркова. Его последний матч за сборную мог быть сыгран ещё хотя бы два года назад. Юрий же зря столько лет шёл на поводу у прихоти и упертости главного тренера сборной России.
По итогу мы имеем выбывшего ветерана, ещё одну потерю по этой позиции, и то потерянное время которое можно было потратить на наигрывание значительно более молодого футболиста на этой позиции. Виновен в этой ситуации прежде всего Станислав Черчесов. Надеюсь что выводу будут сделаны, и они будут правильными.
Юрий Жирков является очень хорошим футболистом, долгое время был среди лучших российских футболистов, одним из лучших из своего поколения. Но ему уже очень много лет для сборной.
Зачем лишнего рисковать и, так скажем, выкачивать последние силы из ветерана? Ничего удивительного в травме нет.
Станиславу Черчесову давно пора было перестать вызывать Жиркова. Его последний матч за сборную мог быть сыгран ещё хотя бы два года назад. Юрий же зря столько лет шёл на поводу у прихоти и упертости главного тренера сборной России.
По итогу мы имеем выбывшего ветерана, ещё одну потерю по этой позиции, и то потерянное время которое можно было потратить на наигрывание значительно более молодого футболиста на этой позиции. Виновен в этой ситуации прежде всего Станислав Черчесов. Надеюсь что выводу будут сделаны, и они будут правильными.