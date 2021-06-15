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Стали известны сроки восстановления Жиркова

15 июня 2021, 17:11

Стал известен характер травмы защитника сборной России Юрия Жиркова.

У 37-летнего игрока диагностирован отрыв мышцы бедра. Полное восстановление займет около 1,5-2 месяцев.

Жирков получил травму в стартовом матче на Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3), он пропустит остаток турнира.

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Все комментарии
протон1
протон1
15 июня в 20:16
пропускаает значит чемпионат европы. жаль. единственный игрок в команде. старый конь борозды бы не испортил
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
15 июня в 20:13
Оно конечно выглядит логичным - с=решение сменить Черчесова, но, к сожалению, в отличие от других стран, у нас нет очереди желающих возглавить сборную. Как уговаривали и уламывали Слуцкого после Капелло стать тренером сборной, а желающих больше и не было. Вопросы престижа уходят на второй план, работа в клубе и спокойнее, да и по деньгам не сильно проигрывает. А реально, конечно, лучший тренер сейчас это Слуцкий - заматеревший, набивший шишек, уверенный в себе, коммуникабельный, грамотный и образованный человек. Прямая противоположность "чабану". Но к сожалению он не пойдет.
Garrincha58
Garrincha58
15 июня в 20:03
кто бы как к нему не относился лично для меня он наглец как можно соглашаться ехать на Евро с таким здоровьем думаете он не чувствует что пора завязывать почему Березуцкие и Акинфеев отказались от вызова они прекрасно понимали что всё хватит а этот хитрец будет ещё долго пудрить всем мозги,если ты хочешь играть иди в Тамбов или в ФНЛ и играй там хоть до 45 лет но почему ты сидишь в Зените и в сборной ?????
oFANATo
oFANATo
15 июня в 20:02
Жиркову конечно здоровья ..
Но с футболом уже пора заканчивать.
Не мальчик ведь уже.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 июня в 20:01
Покалечил заслуженного человека своей твердолобой упрямостью Уссач...
Здоровья Жиркову!
Garrincha58
Garrincha58
15 июня в 19:57
Зенит вылечит продлит контракт, он пару тройку раз выйдет на замену получит лям евриков и все довольны
witynchik
witynchik
15 июня в 19:14
Жирков заслуживает уважения, очень хороший футболист с замечательной карьерой!
Здоровья!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
15 июня в 18:51
Выздоравливай, Юрий! Дай Бог ты еще попылишь на российских футбольных полях.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 июня в 18:50
Если сборная Финляндии завтра устроит сборной России футбольный рагнарок, или хотя бы долгую тяжёлую битву, и в итоге выстоит не проиграв, то, полагаю, Черчесов будет уже не так уверен в своём будущем в сборной. И в целом, если по итогам будет откровенный провал, например четвёртое место с 1 очков, а тем более четвёртое место с 0 очков, то российские футбольные власти вероятно вынуждены будут "попросить" главного тренера сборной. Всё-таки это будет откровенным провалом, и не первым, так что в таком случае это вполне возможно. Но в других случаях всё будет, скорее всего, без особых изменений.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
15 июня в 18:50
Майами или Лас-Вегасе.🐈)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 июня в 18:45
Здоровья Юрию Валентиновичу!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
15 июня в 18:44
К сожалению гр. Черчесов чем более весомые аргументы в пользу чего то, тем он мене к ним прислушивается. Даже метал имеет предел усталости. Тем более Жирков играет на очень энергозатратной позиции, где надо много и быстро бегать. Безусловно вина Черчесова и в травме Жиркова , и в том, что на позиции левого латераля у нас пусто.
David Young
David Young
15 июня в 18:25
Задаюсь вопросом - стоило оно того? Ответ приходит очень быстро - нет, не стоило.

Юрий Жирков является очень хорошим футболистом, долгое время был среди лучших российских футболистов, одним из лучших из своего поколения. Но ему уже очень много лет для сборной.

Зачем лишнего рисковать и, так скажем, выкачивать последние силы из ветерана? Ничего удивительного в травме нет.

Станиславу Черчесову давно пора было перестать вызывать Жиркова. Его последний матч за сборную мог быть сыгран ещё хотя бы два года назад. Юрий же зря столько лет шёл на поводу у прихоти и упертости главного тренера сборной России.

По итогу мы имеем выбывшего ветерана, ещё одну потерю по этой позиции, и то потерянное время которое можно было потратить на наигрывание значительно более молодого футболиста на этой позиции. Виновен в этой ситуации прежде всего Станислав Черчесов. Надеюсь что выводу будут сделаны, и они будут правильными.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 18:18
Возраст тут не при чём, травмироваться мог и молодой-зелёный.
Надеюсь, разрешат замену в сборной, причина то уважительная...
Roger Young
Roger Young
15 июня в 18:17
пора на пенсию.
zooveterinar
zooveterinar ответ Димон Булыкин (раскрыть)
15 июня в 18:15
Возможно и не зря юрок травму получил,хотя лучше без нее, но с золотыми медалями!!! Дружище перегнул от души!!! Хотелось бы золото, хотя бы бронзу!!!!!
Константин Белых
Константин Белых
15 июня в 18:13
Еще бы Карпина вызвали в сборную. Или Дасаева. А Жирков при всем уважении-ну видишь ты что не тянешь уже-зачем занимать место молодых? Какого черта в нападении сборной 33 летний Дзюба? Ну поставь ты Соболя и Мирзова ему в подыгрыш. Но нет тупая тактика на одного напа? Дзюба привык всем скидывать -Азмуну например. А здесь кому -если он один впереди? И повторюсь Жирков как уже и Буффон не в футбол играет а откровенной херней уже страдает.
КЭТиК
КЭТиК
15 июня в 18:08
Теперь можно и в отпуск.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 июня в 18:06
Ну,наверное уже пора и на отдых заслуженный.Отличная карьера вышла у Юрия Валентиновича.Один из лучших российских футболистов в 21 веке!
zsb1961
zsb1961
15 июня в 18:02
Скорейшего выздоровления Юрию!!!
Хан 8875
Хан 8875
15 июня в 18:01
Зачем его вообще брали.
ZILANT
ZILANT
15 июня в 17:56
Самошникова не надо было отцеплять.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
15 июня в 17:51
Тем не менее Юрий успел немного сыграть на этом Евро. А значит не просто так получит золотые медали по итогам этого турнира!!!
aNOOBis
aNOOBis ответ Mi6 (раскрыть)
15 июня в 17:33
Погоди, он еще сам вместо Шунина выйдет ;-)
pomor45
pomor45 ответ Mi6 (раскрыть)
15 июня в 17:32
Ему не впервой.
Mi6
Mi6
15 июня в 17:29
Стас не мог не отличиться, взяв пенсионера
Брулин
Брулин
15 июня в 17:25, ред.
Хана сборной. Без этого ключевого игрока нет шансов.
161регион
161регион
15 июня в 17:24
Пора бутцы на гвоздь вешать....
Little Caprice
Little Caprice
15 июня в 17:22
Пару веков отдохнёт и с новыми силами по-молодецки в бой.
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