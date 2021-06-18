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Марио Фернандес проводит восстановительные тренировки

18 июня 2021, 11:41

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник национальной команды Марио Фернандес, получивший травму в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0), проводит восстановительные процедуры.

Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.

Вчера 10 человек, которые не играли с финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале.

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oFANATo
oFANATo
18 июня в 16:43
Здоровья Марио
И побыстрее восстановиться.
Любoмир
Любoмир
18 июня в 13:59
Здоровья Марио...давай быстрее в строй
stanichnik
stanichnik
18 июня в 12:16
В матче с датчанами скорее всего будем играть с тремя центральными защитниками, а значит для усиления атаки нам Фернандес просто необходим на правом краю защиты. Но и рисковать здоровьем футболиста тоже нельзя. У врачей три дня на восстановление нашего Супер-Марио, а ТШ на разработку плна "Б" в случае потери игрока. В любом случае здоровья Фернандесу, а сборной удачи в последнем матче на групповой стадии соревнований.
ProKop92
ProKop92
18 июня в 11:55
Здоровья Марио и скорейшего выздоровления!
Caniggia
Caniggia
18 июня в 11:47
Осталось провести только одну игру, значит чемпионат для него закончился.
ДАША Д
ДАША Д
18 июня в 11:42
Может к финалу поправится?
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