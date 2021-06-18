Марио Фернандес проводит восстановительные тренировки

1624005716

18 июня 2021, 11:41

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник национальной команды , получивший травму в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0), проводит восстановительные процедуры.

Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.