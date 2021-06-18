Марио Фернандес проводит восстановительные тренировки

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что защитник национальной команды Марио Фернандес, получивший травму в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0), проводит восстановительные процедуры.
Марио занимается под наблюдением врачей своими терапевтическими восстановительными тренировками, отдельно от команды. Остальные все в общей группе. Могло быть хуже. Будем дальше смотреть по его состоянию.
Вчера 10 человек, которые не играли с финнами, вышли и провели тренировку на поле. Остальные даже не выходили, занимались в зале.
И побыстрее восстановиться.
И побыстрее восстановиться.