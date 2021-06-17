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Стали известны результаты углублённого исследования состояния Фернандеса

17 июня 2021, 15:17
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии (1:0). Пресс-служба сборной сообщила о результатах углублённого исследования состояния футболиста.

Сегодня Марио Фернандес прошёл дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы, которым руководит известный нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев.

Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 июня в 17:20
Отлично ! Здоровья !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 июня в 16:47
Смешно!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 16:38
Поправляйся Супер Марио!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июня в 16:31
Давай Марио проходи курс...и скорее в строй
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 июня в 16:14
К Дании будет готов. Марио боец до мозга костей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июня в 16:01
К чемпионату будет как огурчик !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 16:00, ред.
В сборной вполне себе заменимая, как вчера мы увидели. Вот Дзюба незаменим
Здоровья россиянину
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 15:47
Теперь главное - не форсировать события, а то наш главный любит "раненых" на поле выпускать. Марио - это незаменимая боевая единица и в сборной , и в клубе. Будем надеяться , что в итоге это падение останется без последствий. Марио здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Всем здоровья.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июня в 15:37
Здоровья, Марио! И восстанавливайся быстрее!!!
sv_1969
sv_1969
17 июня в 15:37
Теперь надо спокойно восстановится
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 15:37
Это была бы потеря. Теперь перед датчанами я спокоен. Ничью должны как минимум увозить.
drug01
drug01
17 июня в 15:27
Здоровья только здоровья!
Cat01
Cat01
17 июня в 15:26
Спешить не надо Марио...
Ironigor
Ironigor
17 июня в 15:20, ред.
Очень приятная новость !!! Ну и слава богу !!! Хорошо то,что хорошо кончается!!!
Здоровья тебе Марио и скорейшего возвращения в строй !!! Ты нужен команде !!! Всем Добра !!!
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