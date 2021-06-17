Стали известны результаты углублённого исследования состояния Фернандеса

Защитник сборной России получил травму в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии (1:0). Пресс-служба сборной сообщила о результатах углублённого исследования состояния футболиста.

Сегодня Марио Фернандес прошёл дополнительное углублённое исследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы, которым руководит известный нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев.

Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе.