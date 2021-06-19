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Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией

вчера, 18:22
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сегодня сборная Германии встретится против сборной Португалии в матче группового этапа Евро-2020.

Немецкая сборная не проиграла ни одного из последних 4 матчей против Португалии, каждая из этих игр была на крупных турнирах. Это самая длинная победная серия Германии на чемпионатах Европы и мира против одного соперника (также 4 победы над Швецией и Бельгией).

В матче против Германии сборной Португалии не поможет нападающий Жоау Фелиш.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:44
Немцы выиграют без вариантов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44
Сегодня скорее всего будет ничья или Победа Португалии !!!✌
Jack White
Jack White
вчера в 18:43
Французы тоже много матчей у венгров только выигрывали, и что? Всем сериям рано или поздно приходит конец.
cska1948
cska1948
вчера в 18:40
Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией
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И сегодня НЕ проиграет!
allemz
allemz
вчера в 18:33
Сегодня придется проиграть
Mangur
Mangur
вчера в 18:32
Тут скорее вырисовывается ничья.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:24
Вероятно будет ничья.
Брулин
Брулин
вчера в 18:24, ред.
Германия сегодня победит! Гнабри должен один забить!
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