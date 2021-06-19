Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией

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вчера, 18:22

Сегодня сборная Германии встретится против сборной Португалии в матче группового этапа Евро-2020.

Немецкая сборная не проиграла ни одного из последних 4 матчей против Португалии, каждая из этих игр была на крупных турнирах. Это самая длинная победная серия Германии на чемпионатах Европы и мира против одного соперника (также 4 победы над Швецией и Бельгией).

В матче против Германии сборной Португалии не поможет нападающий Жоау Фелиш.