ГлавнаяБлогиКто круче?СтатистикаЕвро-2020

Дания нанесла рекордные 43 удара на Евро-2020. Играют ярче, чем Россия, но невезучие

вчера, 15:28
00:00 / 00:00

Сравниваем подопечных Черчесова с главным соперником.

Впереди поединок в Копенгагене, где сборная попадет под прессинг Дании, которая против Финляндии и Бельгии сыграла одинаково – 22 и 21 удар, а среднее владение после двух туров выше 55%. А не побеждали, потому что у бельгийцев есть Де Брюйне, а у Эриксена была остановка сердца.

Несчастливое стечение обстоятельств столкнуло Данию на четвертое место в группе, но впереди решающий матч. Неудача России почти наверняка оставит ее без плей-офф, а вот у датчан при победе и хорошей разнице мячей останется шанс выйти в решающий раунд всего с тремя очками. Пора сравнить соперников.

Атакующие показатели

По голам пока счет 1:1, но добавление ударов, выстрелов в створ, xG и остальных важных для атаки параметров позволяет понять, что Дания и Россия играли по-разному. Для начала тактически. Черчесов от «4-4-2» перешел к «3-4-2-1», а его коллега Хьюлманд тоже сменил схему с двумя в центре на тройку, но в обратном порядке – ради фаворита. В итоге у Дании 43 удара, 11 — в створ, причем 36 атак с выстрелами построили на комбинациях. Качество моментов на 4 гола. Только украинцы и голландцы создали суммарно более качественные моменты на всем Евро. Россия же по качеству шансов отстала более чем в два раза. Ударов – 19, точных – всего 4, командных атак с выстрелами лишь 14. Разница огромная, хотя соперники ровно те же.

Результат: победа Дании.

Готовность и игра лидеров

Еще одна причина, почему они без очков. Эриксен – огромная потеря, но и без него Дания играла на атаку. У Брейтуэйта 9 ударов, и хотя его троллим, поскольку датчанин по классу не отвечает требованиям «Барселоны», игрок-то для сборной полезный и добротный. Также огромный вес у Кьера и Шмейхеля – коллективного капитана команды, если можно так сказать. В неигровых эпизодах к ним нет вопросов, а на поле ошибались. Как и центральные хавбеки, что могут стать лидерами – Дилейни и Хейбьерг. Ситуация схожа с российской. Вне критики пока Сафонов – был почти без работы с финнами. И еще Джикия, ведь индивидуально неплохо смотрелся. А вот другие лидеры – Головин, Дзюба, Зобнин и Фернандес, не открыли Евро-2020 крутой игрой.

Результат: ничья.

Работа при обороне ворот

Датчане не сыпались, хотя и уступали. Гол Финляндии случился после единственного удара соперника за матч. Не в створ, а в целом за игру. Против Бельгии, разумеется, у фаворита было больше попыток, но обратите внимание – счет по ударам 21:6 в пользу Дании. Причем Де Брюйне создал четыре момента после выхода на замену. До его появления разница была 9:1, команда Шмейхеля хорошо держалась в защите. Отмечаем класс бельгийцев, что реализовали 2 шанса из 5 точных, но Россию за оборону ругать проще и логичнее – привезли моменты имени Семенова, Дивеев спасал с финнами. Команда Черчесова чаще паникует в защите, чем коллектив Хьюлманда. Данию заставляли изредка ошибаться, Россия же помогла соперникам.

Результат: победа Дании.

Прессинг и действия в отборе

По качеству моментов оппонентов Россия выше только пяти сборных, среди которых или соперники злых Нидерландов, или дебютанты – финны и северные македонцы, или разочарование турнира – Турция. Одним словом, неважно сыграли в прессинге и отборе. Тренировались в контрольных матчах работать высоко. В официальных играх много бегают. Но свежести нет, поэтому датчане лишь немножко уступают по отборам и значительно превосходят российскую сборную по перехватам. Это значит, что их линия обороны выше, а потому реже теряют мяч. В целом, хотя Де Брюйне ухудшил их показатели с феноменальных до средних, смотрятся живее. Двигаются резче, отсюда прессинг и отбор.

Результат: победа Дании.

Результаты сложных матчей

Поскольку в Копенгаген не пустят фанатов из России, чему публично радовались тамошние полицейские, то фактор поля еще принципиальнее. Дания дома проигрывает в последние годы крайне редко. До встречи с Бельгией в Лиге Наций у них была серия из 34 матчей без поражений на любом поле (с поправкой, что разок товарищеский матч сыграли игроки в мини-футбол). Эриксен и компания фактически за пять лет проигрывали только Бельгии. И финнам впервые за два десятилетия. Ни Англии, ни Германии, ни Швейцарии, ни Франции не уступали. Бельгийцы – их заклятый и неудобный враг, но остальные поединки сводят к мировым или победам. А вот свои решающие сложные матчи команда Черчесова играет после ЧМ-18 куда хуже – уступали словакам, сербам, туркам, шведам и тем же бельгийцам.

Результат: победа Дании.

Состояние главных тренеров

Морально Черчесову чуть проще, ведь у него есть потери из-за травм – Кудряшова и Жиркова, и падение Фернандеса на спину, но нет трагедии. Ни эти неприятности, ни коронавирус у Мостового не сравнить с психологической проблемой Дании и Хьюлманда. Наставник пережил шок. Подруга Эриксена на бровке ведь думала, что Кристиан умер, когда ее успокаивали. А потом датчане обидно уступили Бельгии, хотя заслужили победу над всеми, кроме короля Кевина. Мечтают отыграться против России, и структурно их переход от четырех к трем защитникам смотрится интереснее. Хьюлманд – приличный тренер, но Черчесов опытный. Датчане играют лучше, поскольку не сидят дома, а едут в топ-5, а вот в концовках матчей их тренер недоработал, поэтому тут пока без победителя.

Результат: ничья.

Общий счет. Дания – Россия – 6:2

Или 4:0, если не давать по баллу за ничьи. И эта разница не попытка подстелить соломку на случай неудачи, а уважение к сопернику. Сложно представить, как Россия обыгрывает Данию в футбол в матче, где обе команды показывают именно максимум. Но в этом и дело. Датчане сбились с иноходи. Дзюба катнул на Миранчука, а финны забили из офсайда – у Черчесова уже три пункта после одной атаки на исполнительском мастерстве.

У Дании четыре десятка предметных атак – рекорд Евро, больше, чем у Италии, много отличных шансов с пенальти включительно, а на выходе один гол. Никого более невезучего на турнире нет. Но такие серии всегда опасны. Если датчане не сбавят, а Россия не преобразит игру – надо быть строгими, безошибочными и безжалостными в реализации, то ничья не светит, не говоря о победе.

Пока ставка скорее на везение, удачные забросы вперед и характер, ведь датчане играют объективно сильнее. И все данные это подтверждают. Дело не только в разнице в стиле. Дания может закрыться и хуже работать с мячом, как и Россия. А вот бегущую команду Черчесова с 20 ударами за игру представить сложнее. Значит, парни с опытом в «Милане», «Челси», «Лестере», «Боруссии» Д и других клубах топ-5 готовы лучше.

К сожалению, Дания оказалась ровно такой, как описывали до Евро – опасная, атакующая команда, которую подводят реализация и остановка сердца бедняги Эриксена. Мотор команды выписан из больницы с кардиостимулятором, а его отсутствие – повод для Дании сыграть в понедельник за себя и за Кристиана. Если они не помогут огрехами, России будет сложно набрать очки.

Левандовски установил новый рекорд в составе сборной Польши
Вчера, 23:37 Комментарии4
Козловски — самый молодой игрок в истории Евро. Он побил рекорд Беллингхэма
Вчера, 23:27 Комментарии4
Только Торрес забил больше голов на Евро за сборную Испании, чем Мората
Вчера, 22:55 Комментарии3
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
Вчера, 20:42 Комментарии7
Роналду повторил достижение Клозе
Вчера, 19:27 Комментарии11
Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией
Вчера, 18:22 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:33
Дания скорее всего одержит победу
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:36
Думаю будет победа Дании 2-0.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 21:34
Паркует автобус Россия
Другой вопрос если пропустим быстрый что дальше?
Есть план Б?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:45
Надерут наших ... И поделом!!!
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 17:53
уверен, что им очень повезет в следующей игре.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:11
Ну всё, наши уцепятся за это слово, - "невезучие" и выиграют у Дании с везучим тренером Черчесовым !!!)
Теперь только Удачи нашим и конечно Авось пройдут или вдруг нечаянно сыграют в ничью , чего нам и хватает для выхода из группы !!! Всё договорились !!!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:07, ред.
Если утверждается, что Джикия "сыграл неплохо", то тогда Дивеев выдал суперматч. Джикия виноват в обоих годах от Бельгии, да и с финнами два раза выручил и два раза скосячил. Так что все сыграли посредственно и в такой команде не надо никого выделять. Выше головы не прыгнешь. На одном энтузиазме не выедешь, а игры как не было, так и нет.
shlomo
shlomo
вчера в 16:01
Спасибо за статью....ну что, когда делаешь ставки, очень важно абстрагироваться от личных симпатий.... нельзя ставить на команду, просто потому что она нравится, надо подходить к ставкам с холодной головой: объективно и беспристрастно....ДА я болею за сборную России и искренне хочу, чтобы она победила и прошла дальше...НО я буду ставлю на Данию (к сожалению, я не верю в сборную России...) ... обычно (а это почти стало закономерностью) наши проваливают матчи, в которых достаточно ничьей, начинают играть сразу в автобус, ну и получают, а потом пытаются героически все спасти.... думаю так и будет в этот раз....
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:58
Победа Дании 2:1 или 3:2 устроит обе команды, если только бельгийцы не подарят финнам нечейку ))
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 15:47
Дания!!! Пусть вам и не везёт, но вы выиграете у России!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Пусть им и с нами не повезёт! Болеем за наших!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100