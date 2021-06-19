Дания нанесла рекордные 43 удара на Евро-2020. Играют ярче, чем Россия, но невезучие

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вчера, 15:28

Сравниваем подопечных Черчесова с главным соперником.

Впереди поединок в Копенгагене, где сборная попадет под прессинг Дании, которая против Финляндии и Бельгии сыграла одинаково – 22 и 21 удар, а среднее владение после двух туров выше 55%. А не побеждали, потому что у бельгийцев есть Де Брюйне, а у Эриксена была остановка сердца.

Несчастливое стечение обстоятельств столкнуло Данию на четвертое место в группе, но впереди решающий матч. Неудача России почти наверняка оставит ее без плей-офф, а вот у датчан при победе и хорошей разнице мячей останется шанс выйти в решающий раунд всего с тремя очками. Пора сравнить соперников.

Атакующие показатели

По голам пока счет 1:1, но добавление ударов, выстрелов в створ, xG и остальных важных для атаки параметров позволяет понять, что Дания и Россия играли по-разному. Для начала тактически. Черчесов от «4-4-2» перешел к «3-4-2-1», а его коллега Хьюлманд тоже сменил схему с двумя в центре на тройку, но в обратном порядке – ради фаворита. В итоге у Дании 43 удара, 11 — в створ, причем 36 атак с выстрелами построили на комбинациях. Качество моментов на 4 гола. Только украинцы и голландцы создали суммарно более качественные моменты на всем Евро. Россия же по качеству шансов отстала более чем в два раза. Ударов – 19, точных – всего 4, командных атак с выстрелами лишь 14. Разница огромная, хотя соперники ровно те же.

Результат: победа Дании.

Готовность и игра лидеров

Еще одна причина, почему они без очков. Эриксен – огромная потеря, но и без него Дания играла на атаку. У Брейтуэйта 9 ударов, и хотя его троллим, поскольку датчанин по классу не отвечает требованиям «Барселоны», игрок-то для сборной полезный и добротный. Также огромный вес у Кьера и Шмейхеля – коллективного капитана команды, если можно так сказать. В неигровых эпизодах к ним нет вопросов, а на поле ошибались. Как и центральные хавбеки, что могут стать лидерами – Дилейни и Хейбьерг. Ситуация схожа с российской. Вне критики пока Сафонов – был почти без работы с финнами. И еще Джикия, ведь индивидуально неплохо смотрелся. А вот другие лидеры – Головин, Дзюба, Зобнин и Фернандес, не открыли Евро-2020 крутой игрой.

Результат: ничья.

Работа при обороне ворот

Датчане не сыпались, хотя и уступали. Гол Финляндии случился после единственного удара соперника за матч. Не в створ, а в целом за игру. Против Бельгии, разумеется, у фаворита было больше попыток, но обратите внимание – счет по ударам 21:6 в пользу Дании. Причем Де Брюйне создал четыре момента после выхода на замену. До его появления разница была 9:1, команда Шмейхеля хорошо держалась в защите. Отмечаем класс бельгийцев, что реализовали 2 шанса из 5 точных, но Россию за оборону ругать проще и логичнее – привезли моменты имени Семенова, Дивеев спасал с финнами. Команда Черчесова чаще паникует в защите, чем коллектив Хьюлманда. Данию заставляли изредка ошибаться, Россия же помогла соперникам.

Результат: победа Дании.

Прессинг и действия в отборе

По качеству моментов оппонентов Россия выше только пяти сборных, среди которых или соперники злых Нидерландов, или дебютанты – финны и северные македонцы, или разочарование турнира – Турция. Одним словом, неважно сыграли в прессинге и отборе. Тренировались в контрольных матчах работать высоко. В официальных играх много бегают. Но свежести нет, поэтому датчане лишь немножко уступают по отборам и значительно превосходят российскую сборную по перехватам. Это значит, что их линия обороны выше, а потому реже теряют мяч. В целом, хотя Де Брюйне ухудшил их показатели с феноменальных до средних, смотрятся живее. Двигаются резче, отсюда прессинг и отбор.

Результат: победа Дании.

Результаты сложных матчей

Поскольку в Копенгаген не пустят фанатов из России, чему публично радовались тамошние полицейские, то фактор поля еще принципиальнее. Дания дома проигрывает в последние годы крайне редко. До встречи с Бельгией в Лиге Наций у них была серия из 34 матчей без поражений на любом поле (с поправкой, что разок товарищеский матч сыграли игроки в мини-футбол). Эриксен и компания фактически за пять лет проигрывали только Бельгии. И финнам впервые за два десятилетия. Ни Англии, ни Германии, ни Швейцарии, ни Франции не уступали. Бельгийцы – их заклятый и неудобный враг, но остальные поединки сводят к мировым или победам. А вот свои решающие сложные матчи команда Черчесова играет после ЧМ -18 куда хуже – уступали словакам, сербам, туркам, шведам и тем же бельгийцам.

Результат: победа Дании.

Состояние главных тренеров

Морально Черчесову чуть проще, ведь у него есть потери из-за травм – Кудряшова и Жиркова, и падение Фернандеса на спину, но нет трагедии. Ни эти неприятности, ни коронавирус у Мостового не сравнить с психологической проблемой Дании и Хьюлманда. Наставник пережил шок. Подруга Эриксена на бровке ведь думала, что Кристиан умер, когда ее успокаивали. А потом датчане обидно уступили Бельгии, хотя заслужили победу над всеми, кроме короля Кевина. Мечтают отыграться против России, и структурно их переход от четырех к трем защитникам смотрится интереснее. Хьюлманд – приличный тренер, но Черчесов опытный. Датчане играют лучше, поскольку не сидят дома, а едут в топ-5, а вот в концовках матчей их тренер недоработал, поэтому тут пока без победителя.

Результат: ничья.

Общий счет. Дания – Россия – 6:2

Или 4:0, если не давать по баллу за ничьи. И эта разница не попытка подстелить соломку на случай неудачи, а уважение к сопернику. Сложно представить, как Россия обыгрывает Данию в футбол в матче, где обе команды показывают именно максимум. Но в этом и дело. Датчане сбились с иноходи. Дзюба катнул на Миранчука, а финны забили из офсайда – у Черчесова уже три пункта после одной атаки на исполнительском мастерстве.

У Дании четыре десятка предметных атак – рекорд Евро, больше, чем у Италии, много отличных шансов с пенальти включительно, а на выходе один гол. Никого более невезучего на турнире нет. Но такие серии всегда опасны. Если датчане не сбавят, а Россия не преобразит игру – надо быть строгими, безошибочными и безжалостными в реализации, то ничья не светит, не говоря о победе.

Пока ставка скорее на везение, удачные забросы вперед и характер, ведь датчане играют объективно сильнее. И все данные это подтверждают. Дело не только в разнице в стиле. Дания может закрыться и хуже работать с мячом, как и Россия. А вот бегущую команду Черчесова с 20 ударами за игру представить сложнее. Значит, парни с опытом в «Милане», «Челси», «Лестере», «Боруссии» Д и других клубах топ-5 готовы лучше.

К сожалению, Дания оказалась ровно такой, как описывали до Евро – опасная, атакующая команда, которую подводят реализация и остановка сердца бедняги Эриксена. Мотор команды выписан из больницы с кардиостимулятором, а его отсутствие – повод для Дании сыграть в понедельник за себя и за Кристиана. Если они не помогут огрехами, России будет сложно набрать очки.