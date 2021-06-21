К основной команде «Спартака» присоединился 19-летний Оганесян

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вчера, 13:11

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что к основной команде на сборе присоединился 19-летний полузащитник «Спартака-2» .

Напомним, что недавно у Оганесяна состоялся дебют в РПЛ за «Спартак».