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К основной команде «Спартака» присоединился 19-летний Оганесян

вчера, 13:11

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что к основной команде на сборе присоединился 19-летний полузащитник «Спартака-2» Степан Оганесян.

Напомним, что недавно у Оганесяна состоялся дебют в РПЛ за «Спартак».

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:36
Спартак самый популярный клуб России?
Тут спорить не буду, но есть интересное наблюдение. Новость об футбольной жизни, об игроке собрала за несколько часов всего 4 комментария, а вот новости об чёрном, даже можно сказать позорном пиаре, хайпе Зеремы за более короткое время набрало в несколько десятков комментарии больше.
Ничего личного, только факты!!!
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 15:02
Удачи!...дай Бог все получится
mat73
mat73
вчера в 14:37
Здоровья, Терпения, Удачи! И все получится!
LOpp
LOpp
вчера в 13:13
удачи Степану закрепиться в основной команде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:13, ред.
Удачи парню!!! Я видел его игру за Спартак 2 , очень шустрый, техничный игрок!!!
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