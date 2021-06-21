К основной команде «Спартака» присоединился 19-летний Оганесян

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что к основной команде на сборе присоединился 19-летний полузащитник «Спартака-2» Степан Оганесян.
Напомним, что недавно у Оганесяна состоялся дебют в РПЛ за «Спартак».
К тренировкам основной команды присоединился 19-летний Степан Оганесян 👋🏻— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 21, 2021
8 голов и 9 ассистов за «Спартак-2» в прошлом сезоне 💫 pic.twitter.com/Med0WKCP9V
Тут спорить не буду, но есть интересное наблюдение. Новость об футбольной жизни, об игроке собрала за несколько часов всего 4 комментария, а вот новости об чёрном, даже можно сказать позорном пиаре, хайпе Зеремы за более короткое время набрало в несколько десятков комментарии больше.
Ничего личного, только факты!!!
Тут спорить не буду, но есть интересное наблюдение. Новость об футбольной жизни, об игроке собрала за несколько часов всего 4 комментария, а вот новости об чёрном, даже можно сказать позорном пиаре, хайпе Зеремы за более короткое время набрало в несколько десятков комментарии больше.
Ничего личного, только факты!!!