«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Руя Витории

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео первой тренировки московского клуба под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Первая тренировка для Руя Витории ✅#КрасноБелыеСборы 🔴⚪ pic.twitter.com/DitYZc0ysN— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 17, 2021
Ранее «Спартак» показал первую встречу Витории с футболистами клуба.
Мелкадзе, Роша, Мирзов, Ломовицкий и иже с ними не соответствуют уровню Спартака.
Зато у некоторых ушлые агенты, которые выкручивают руки клубу. Таких однозначно на выход!
Мелкадзе, Роша, Мирзов, Ломовицкий и иже с ними не соответствуют уровню Спартака.
Зато у некоторых ушлые агенты, которые выкручивают руки клубу. Таких однозначно на выход!