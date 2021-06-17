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«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Руя Витории

17 июня 2021, 15:45

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео первой тренировки московского клуба под руководством нового главного тренера Руя Витории.

Ранее «Спартак» показал первую встречу Витории с футболистами клуба.

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blitz
blitz ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июня в 19:55
Уже в августе после вылета спартака из квалификации ЛЧ.
makkie
makkie
17 июня в 19:09, ред.
Сейчас нужно решить, кого оставлять, а с кем расстаться до начала сезона.

Мелкадзе, Роша, Мирзов, Ломовицкий и иже с ними не соответствуют уровню Спартака.
Зато у некоторых ушлые агенты, которые выкручивают руки клубу. Таких однозначно на выход!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июня в 19:07
За своими схватками следи лучше.
А то Орешкин вцепился мёртвой хваткой в шею Гинера и не отпускает!
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июня в 18:27
Когда бабайка на берёзу залезет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 17:17
интересно когда будет первая схватка руя с заремой.
Обезжиренный
Обезжиренный
17 июня в 16:27
Указания через переводчика как нежирный кефир через тряпочку
stanichnik
stanichnik
17 июня в 16:07
Со сменой Главного тренера и свои традиционные цвета поменяли. Белые трусы заменили на чёрные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 16:07
Главное чтобы про стеночки - забегания не забывал...
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
17 июня в 16:06, ред.
Лишь бы Заремхан не начала ему конспекты и схемы на игру писать как специалист !!!)))
shlomo
shlomo
17 июня в 16:02
Ну посмотрим, что Руя на рулит...:)))
beefs
beefs
17 июня в 15:59
осенью оценим его работу...
swed27
swed27
17 июня в 15:54
С почином нового наставника
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 15:46
Ну посмотрим что поменяется!
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