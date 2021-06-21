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В Мюнхене предложили провести дополнительные матчи Евро-2020

вчера, 21:56

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что «Альянц-Арена» в Мюнхене может принять матчи чемпионата Европы, если Великобритания не сможет обеспечить проведение игр из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Мы были бы рады провести еще один матч в любое время.

Он добавил, что стадион в Мюнхене готов для организации игр при любом развитии событий, и «в условиях пандемии коронавируса было бы неплохо, если бы у УЕФА имелся в наличии план Б».

Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.

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Источник: tass.ru
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3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 22:53
А спорим Питеру если что не отдадут эти матчи. А вот всякое го... в групповой стадии, поляков, шведов, словенцев так пожалуйста.
beefs
beefs
вчера в 22:07
корона вносит свои коррективы...
shlomo
shlomo
вчера в 22:06
О как....интересные суждения
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:59
Таких желающих стран несколько.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:59
Ну Мюнхен так Мюнхен!
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