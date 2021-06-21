В Мюнхене предложили провести дополнительные матчи Евро-2020

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вчера, 21:56

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что «Альянц-Арена» в Мюнхене может принять матчи чемпионата Европы, если Великобритания не сможет обеспечить проведение игр из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Мы были бы рады провести еще один матч в любое время.

Он добавил, что стадион в Мюнхене готов для организации игр при любом развитии событий, и «в условиях пандемии коронавируса было бы неплохо, если бы у УЕФА имелся в наличии план Б».

Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.