Фомин: «Хочу не только по ТВ смотреть, как в США плохо, а и самому глянуть»

Хавбек «Динамо» признался, что хотел бы посетить США .

Я бы и в другие страны съездил. Просто с детства смотришь фильмы про Нью-Йорк – это же другой мир вообще.

Хочется побывать, посмотреть, как люди живут. Чтобы не только по телевизору смотреть, как в Америке все плохо, а самому, вживую глянуть.