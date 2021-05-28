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Фомин: «Хочу не только по ТВ смотреть, как в США плохо, а и самому глянуть»

вчера, 08:33

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин признался, что хотел бы посетить США.

Я бы и в другие страны съездил. Просто с детства смотришь фильмы про Нью-Йорк – это же другой мир вообще.

Хочется побывать, посмотреть, как люди живут. Чтобы не только по телевизору смотреть, как в Америке все плохо, а самому, вживую глянуть.

Накануне бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин купил себе квартиру в Майами.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 18:52
Это он, как сам считает, кукиш оппозиционный власти показал в кармане...
Да езжай куда хочешь, хрен с тобой..
galem72
galem72
вчера в 11:52
"...накануне Нигматуллин купил себе квартиру в Майами..."

Вот он настоящий боец-патриот: сразу в пекло врага полез, чтобы принять весь удар на себя, как это делают всякие отечественные селебрити и олигархи, сохраняя в наших скрепах стабильность и синее небо. ))
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:05
мне кажется, словно он малехо не доверяет авторитетному мнению отечественного телевизора))) ахахахаха но кто бы стал ему врать, про америку то, в самом деле?!))) ахаххаазазазхаха
... или наврали?
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:07
Как бы так не получилось))

beefs
beefs
вчера в 09:59
Желать одно, а поехать другое...
d_fincher
d_fincher
вчера в 09:58
Бедный, оппозиционер, страдает в России. Зарабатывает наверно жалкие лимонов 10 в месяц.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 09:54
Смотри путешественник, Флойд поймает и не отпустит.
112910415
112910415
вчера в 09:15
парень в опасности )
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:12
Да всё примерно то же самое, но вот некоторые страны Азии и Африки действительно отличаются, и их действительно интересно посетить
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:04
Ещё один потенциальный невозвращенец.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:03
Он чего не выездной? Езжай.. Негры научат на колено вставать)))
ДСА
ДСА
вчера в 08:49
Он еще в России не везде побывал, например в деревне Кукуево тоже люди живут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:34
Вот он извращенец...
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