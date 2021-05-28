Фомин: «Хочу не только по ТВ смотреть, как в США плохо, а и самому глянуть»

Хавбек «Динамо» Даниил Фомин признался, что хотел бы посетить США.
Я бы и в другие страны съездил. Просто с детства смотришь фильмы про Нью-Йорк – это же другой мир вообще.
Хочется побывать, посмотреть, как люди живут. Чтобы не только по телевизору смотреть, как в Америке все плохо, а самому, вживую глянуть.
Накануне бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин купил себе квартиру в Майами.
Да езжай куда хочешь, хрен с тобой..
Да езжай куда хочешь, хрен с тобой..
Вот он настоящий боец-патриот: сразу в пекло врага полез, чтобы принять весь удар на себя, как это делают всякие отечественные селебрити и олигархи, сохраняя в наших скрепах стабильность и синее небо. ))
Вот он настоящий боец-патриот: сразу в пекло врага полез, чтобы принять весь удар на себя, как это делают всякие отечественные селебрити и олигархи, сохраняя в наших скрепах стабильность и синее небо. ))
... или наврали?
... или наврали?
https://www.youtube.com/watch?v=m2WynoOFaKo