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Беглов: «Санкт-Петербург подготовился к Евро-2020 очень тщательно»

сегодня, 10:53

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что подготовка к мероприятиям Евро-2020 прошла в соответствии со всеми международными стандартами безопасности, в том числе санитарной.

Город подготовился к чемпионату очень тщательно. Нам удалось ситуацию с ковидом взять под соответствующий контроль, что дало возможность с другими европейскими городами проводить чемпионат Европы, у нас пройдет семь матчей. Что касается пандемии и мер, мы выполняем все международные стандарты — и по поводу запасов коек, и других мероприятий. Все стандарты выполнены, резервы все накоплены, они в хорошем, «боевом» состоянии, если вдруг понадобятся. Все волонтеры, весь силовой блок привиты, с этим проблем никаких нет.

Город полностью готов к проведению Евро-2020 во всех отношениях, — и по санитарной, и по физической безопасности. Город вымыт, он чистый, аккуратный. Все музеи, рестораны, театры открыты для наших гостей, и мы рады нашим гостям, здесь безопасно и комфортно.

Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинал 2 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет в Петербурге два матча: 12 июня с бельгийцами и 16 июня с командой Финляндии.

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Источник: tass.ru
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Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 11:58
Это радует
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:29
Крышу залатали , бакланов разогнали , пиво 🍺 завезли !!! Удачи тебе Сборная России !!!
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