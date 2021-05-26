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Копа Америка 2021 может пройти на территории США

26 мая 2021, 15:01

По данным источника, Копа Америка 2021 может пройти на территории США.

Перенесенный Кубок Америки изначально должен был проходить в двух странах — в Аргентине и Колумбии. Однако из-за новой вспышки коронавируса было принято решение, что Колумбия откажется от проведения матчей Кубка. Есть вероятность, что Аргентина не справится со всем турниром в одиночку, учитывая, что там тоже серьезные проблемы с COVID-19.

Чили, Эквадор и Венесуэла предложили принять участие в проведении мероприятия. Но, согласно информации, переезд турнира в США набирает обороты.

Мероприятие не проводится на территории США с 2016 года. Штаты — единственное государство, которое не является членом региона, но которое проводило мероприятие на своей территории.

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Источник: insidesport.co
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dimagas2
dimagas2
26 мая в 18:27, ред.
Кому какая разница,можно подумать кто-то смотреть будет))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 15:17
Америкосы всё проталкивают к себе, скоро чемпионат Европы тоже там будут проволюдить.
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