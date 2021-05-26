По данным источника, Копа Америка 2021 может пройти на территории США.
Перенесенный Кубок Америки изначально должен был проходить в двух странах — в Аргентине и Колумбии. Однако из-за новой вспышки коронавируса было принято решение, что Колумбия откажется от проведения матчей Кубка. Есть вероятность, что Аргентина не справится со всем турниром в одиночку, учитывая, что там тоже серьезные проблемы с COVID-19.
Чили, Эквадор и Венесуэла предложили принять участие в проведении мероприятия. Но, согласно информации, переезд турнира в США набирает обороты.
Мероприятие не проводится на территории США с 2016 года. Штаты — единственное государство, которое не является членом региона, но которое проводило мероприятие на своей территории.