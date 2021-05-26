1622030518

26 мая 2021, 15:01

По данным источника, Копа Америка 2021 может пройти на территории США .

Перенесенный Кубок Америки изначально должен был проходить в двух странах — в Аргентине и Колумбии. Однако из-за новой вспышки коронавируса было принято решение, что Колумбия откажется от проведения матчей Кубка. Есть вероятность, что Аргентина не справится со всем турниром в одиночку, учитывая, что там тоже серьезные проблемы с COVID-19.

Чили, Эквадор и Венесуэла предложили принять участие в проведении мероприятия. Но, согласно информации, переезд турнира в США набирает обороты.