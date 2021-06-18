Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

1623999703

18 июня 2021, 10:01

Финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.

По информации источника, такое решение УЕФА может принять, если Англия и Лондон не предоставят гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками из-за коронавируса, а Будапешт в свою очередь гарантирует отсутствие ограничений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже проинформирован об этих рекомендациях от УЕФА .