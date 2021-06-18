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Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

18 июня 2021, 10:01

Финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.

По информации источника, такое решение УЕФА может принять, если Англия и Лондон не предоставят гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками из-за коронавируса, а Будапешт в свою очередь гарантирует отсутствие ограничений.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже проинформирован об этих рекомендациях от УЕФА.

Ранее УЕФА уже принимал решение о переносе финального матча в Лиге чемпионов сезона-2020/21.

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Перевод с thetimes.co.uk
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 13:56
Многие были бы рады.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 июня в 13:28
Который выиграет Россия!
pomor45
pomor45
18 июня в 13:23
Только не в Санкт-Петербург. Зараза и так попёрла резко вверх.
STVA 1
STVA 1
18 июня в 12:26
Да пох где будут играть!Лишь бы был!
beefs
beefs
18 июня в 11:45
вот вам и корона, до сих пор вносит свои изменения...
112910415
112910415
18 июня в 11:24
надо поддержать !
даёшь финал с полным стадионом !
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 11:21
Был я в Будапеште, красивый город!!!! Да и дед мой тоже там был, правда в 45-м
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
18 июня в 11:14
Это правильно. Венгры не стоят на коленях.
alexcc2009
alexcc2009 ответ Знатог (раскрыть)
18 июня в 11:13
Дзюбе без разницы где 5 Италии забивать
bsww
bsww
18 июня в 11:07
Ну так в Будапеште 100% заполняемость разрешена
zooveterinar
zooveterinar
18 июня в 11:01
Это будет намного справедливее, в будапеште аншлаг был настоящий, темболее два финала для лондона, это слишком, первый если не ошибаюсь был лиги чемп.
Знатог
Знатог
18 июня в 10:15
Лучше в Петербург, нашим легче будет у себя дома.
1bear
1bear ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 июня в 10:10
...не соглашусь,интереснее футбол смотреть,когда стадион заполнен - энергетика чувствуется даже по телевизору - пусть в СПб финал проводят - аншлаг обеспечен
drug01
drug01
18 июня в 10:08
Так будет лучше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июня в 10:08
Сумашедший ЧЕ...
Без страны хозяйки...
Без определённого места Финала...
Без совпадения названия и года проведения....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 10:05
Вообще без разницы!
ProKop92
ProKop92
18 июня в 10:02
Нужно встать на колено и попросить не переносить
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