Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

Финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.
По информации источника, такое решение УЕФА может принять, если Англия и Лондон не предоставят гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками из-за коронавируса, а Будапешт в свою очередь гарантирует отсутствие ограничений.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже проинформирован об этих рекомендациях от УЕФА.
Ранее УЕФА уже принимал решение о переносе финального матча в Лиге чемпионов сезона-2020/21.
даёшь финал с полным стадионом !
даёшь финал с полным стадионом !
Без страны хозяйки...
Без определённого места Финала...
Без совпадения названия и года проведения....
Без страны хозяйки...
Без определённого места Финала...
Без совпадения названия и года проведения....