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«Жалкое зрелище», — Колосков об игре сборной России

сегодня, 10:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Это было жалкое зрелище, иначе я назвать не могу. Тридцать минут играли хорошо, у Головина был шанс, но игра длится не полчаса, а 90 минут. Если команда в это время не показывает все, что на способна, значит, она не способна этого делать. Такая история происходит не в первый раз, подобное продолжается уже на протяжении последних двух лет. Начинаем неплохо, просматривается линия, а потом что-то переключается и игроки становятся другими. После первого гола сразу началась полная анархия, потеря стиля. Очевидно, ответ нужно искать в уровне и квалификации футболистов.

Кто понравился? Никто. Одного виновника нет: Зобнина или Черчесова. Здесь не виноватых нужно искать, а причину произошедшего. С 18 года не было ни одной игры, которая запомнилась. Все это говорит о том, что у нынешнего состава сборной нет никаких перспектив. Они три года играли кое-как. Этот состав не в состоянии что-либо выиграть, его нужно менять коренным образом, доверять молодым ребятам и исходить не из возраста, а из мастерства и характера. Надо разобраться с составом сборной и наигрывать ребят, у которых есть жесткий характер. Критерием должно быть не количество единоборств и пробегаемых километров, а качество игры. Не перебегали, а переиграли. У нас этого нет и не будет с этим составом. Кроме гола Миранчука сборной больше ничего нельзя записать в актив. Тактические ошибки в первом и третьем голе Дании — каменный век. Зачем играть в сборной, если из года в год допускаются такие ошибки? Подпускать молодых, чтобы они у старших учились? Это может себе позволить Бельгия или Нидерланды, у которых устоявшаяся игра. А у нас чему молодой будет учиться? У нас нет игры, больше половины передач с ошибками. Нужны коренные изменения в составе сборной.

Напомним, Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок.

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Все комментарии
yagora
yagora
сегодня в 13:39
Это говорит человек, который всю жизнь уничтожал Советский футбол. И судя по всему уничтожил.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:36, ред.
Лёхе - 50. Вы упомянули Зобнина и Кузяева и при этом забыли, что они петухи в курятнике под названием Российская премьер-лига. Вот там они герои и бегают с высоко поднятой головой. Настоящие, а не дутые, мастера проявляют свой характер тогда, когда им противостоят игроки высокого уровня, и именно международные официальные турниры являются мерилом характера и мастерства. А в них, как мы уже неоднократно убеждались и убеждаемся, Зобнин, Кузяев и другие сборники - такие же куры, которые способны только на то, чтобы кудахтать.
злой болельщик
злой болельщик
сегодня в 12:36
Если бы только жалкое, дорогостоящее!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 12:22
Очередное бла-бла-бла и на этом всё заканчивается... Очередные неудачи - очередная критика и словесный понос...но телодвижений никаких не следует))) правильно, а зачем собственно говоря? Это ведь надо работать, а работать - не языком чесать.
galem72
galem72
сегодня в 12:08
Жалкое? Вполне себе достойное этой команды зрелище! Не нужно было строить иллюзий на турнир, но у нас наверху без пафоса ведь не могут: вечно чиновьё известный только им себе статус приписывает и уровень на словах добавляет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:58
Уэльсу сочувствие. Так они ждали Черчесовский цирк в 1/8, чтобы вдоволь покуражиться, как в 2016, а теперь вот напряг, Данию просто так не пройти. Так что спасибо Дании, что они нас избавили от дальнейшего созерцания этого позорища!
Action
Action
сегодня в 11:21
Каждые 4 года одно и тоже.

Чтобы игроку из нормальной страны получать хотя бы 1 млн в год, надо пахать и быть лидером хорошего клуба из ЛЧ ,а у нас по 3-5 лямов раздают бездарям, вот они и не играют.
112910415
112910415
сегодня в 11:08
" три года играли кое-как ... не в состоянии что-либо выиграть ... жалкое зрелище "
тут не совсем понятно. этот же Колосков предсказывал победу над Данией и ждал эстетического удовольствия !
как у него это получается ?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:07
сам себе противоречит несколько раз, сразу видно, не зря был президентом рфс - в этой структуре все стабильно
cska1948
cska1948 ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 10:52
Ей не до этого! Она упаковывает чемоданы и срочно отбывает к морю!
Izmar
Izmar
сегодня в 10:51, ред.
Жена Зобнина еще не послала всех куда подальше?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:45
Три года игра строится по одному плану - попади в голову Дзюбе и больше ничего. Комбинационная игра отсутствует напрочь , соперники нас изучили досконально. В сентябре уже опять сборной играть , а у нас ее по сути и нет. Больше пол команды надо выгонять, люди просто никакие. Дзюба, Оздоев, Зобнин, Кузяев , Семенов , Шунин просятся на выход. Больше всего разочаровали Зобнин и Кузяев. Что с парнями случилось - просто непонятно ??? В чемпионате играют прилично, Зобнин так вообще отлично смотрелся, а тут полное фиаско.
Ждем перемен и начинать надо с верхов.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:45
Просто позорище,вся вина на чабане
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:38
Они и так прыгнули выше головы, их максимум был - 1 очко с финнами (чтобы было более справедливо по игре с ними), а тут аж выиграть у них удалось! Так что красавцы они!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 10:37
Зато "Никому не поставить нас на колени! Мы как ползли, так и продолжим ползти!"
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 10:34
Позор! Позор! Позор!
На всю Россию)
Даже Финов не обогнали)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:34
Так молодые "гении" и на своём уровне обо...сь,как любит говорить про себя Дзюба!
Для начала нужно устранить из руководства футболом менеджеров ГАЗПРОМА,считающих,что они могут руководить успешно чем попало.А поставь их на руководство управляющей компании районного ЖКХ-завалят.
Был у меня однокашник из питонов,по прозвищу Гога,так он говорил,что готов командовать только чем-либо большим-хоть Большим театром,хоть большим противолодочным кораблём.Но он шутил,а эти,похоже-нет!
И безумные деньги...Для русского человека это катастрофа.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:34
«Жалкое зрелище», — Колосков об игре сборной России
---------------
Разве были предпосылки к другому зрелищу?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:33
Менять тренера, в первую очередь, новый сам поменяет состав. А усатый индюк опять будет играть Дзюбой, Кудряшовым, Жирковым и Семёновым.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:31
Набор слов, очередной мистер очевидность
Caniggia
Caniggia ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 10:31
Ну почему же? С Сан Марино, с Кипром ничего так, вроде, симпатичненько смотрелись.
cska1948
cska1948 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 10:30
Сказать они могут всё что угодно, но в душе они рады, что наконец-то они поедут к морю!
Mangur
Mangur
сегодня в 10:28
С трудом можно вспомнить те игры, где сборная России не была в жалком виде.
An Jo
An Jo
сегодня в 10:27
Унылае 77.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 10:24
Вот не надо этого. Очень красивая и напористая игра, с большой самоотдачей футболистов, с чётким планом на игру, с желанием победить и тренерскими ходами. В общем, Дания была хороша. Только я не помню с кем они играли, соперник ничем интересным не запомнился.
161регион
161регион
сегодня в 10:24
...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:24
Такие как колосков подвели наш футбол к жалкому зрелищу.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:21
А что скажут жены?
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