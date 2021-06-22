«Жалкое зрелище», — Колосков об игре сборной России

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Это было жалкое зрелище, иначе я назвать не могу. Тридцать минут играли хорошо, у Головина был шанс, но игра длится не полчаса, а 90 минут. Если команда в это время не показывает все, что на способна, значит, она не способна этого делать. Такая история происходит не в первый раз, подобное продолжается уже на протяжении последних двух лет. Начинаем неплохо, просматривается линия, а потом что-то переключается и игроки становятся другими. После первого гола сразу началась полная анархия, потеря стиля. Очевидно, ответ нужно искать в уровне и квалификации футболистов.

Кто понравился? Никто. Одного виновника нет: Зобнина или Черчесова. Здесь не виноватых нужно искать, а причину произошедшего. С 18 года не было ни одной игры, которая запомнилась. Все это говорит о том, что у нынешнего состава сборной нет никаких перспектив. Они три года играли кое-как. Этот состав не в состоянии что-либо выиграть, его нужно менять коренным образом, доверять молодым ребятам и исходить не из возраста, а из мастерства и характера. Надо разобраться с составом сборной и наигрывать ребят, у которых есть жесткий характер. Критерием должно быть не количество единоборств и пробегаемых километров, а качество игры. Не перебегали, а переиграли. У нас этого нет и не будет с этим составом. Кроме гола Миранчука сборной больше ничего нельзя записать в актив. Тактические ошибки в первом и третьем голе Дании — каменный век. Зачем играть в сборной, если из года в год допускаются такие ошибки? Подпускать молодых, чтобы они у старших учились? Это может себе позволить Бельгия или Нидерланды, у которых устоявшаяся игра. А у нас чему молодой будет учиться? У нас нет игры, больше половины передач с ошибками. Нужны коренные изменения в составе сборной.