Малафеев: «Сборная России не показала того, на что она способна»

Бывший российский футболист считает, что футболисты сборной России не показали на чемпионате Европы той игры, на которую они способны.

В понедельник сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. По итогам группового этапа россияне не вышли в стадию плей-офф.

Сложно сказать, что конкретно помешало достичь положительного результата. Мы очень симпатично выглядели в первом тайме, казалось, что сможем забить первыми. В целом во втором тайме мы продолжили поджимать, но, к сожалению, нелепая ошибка при втором пропущенном [мяче], а там уже и где-то потеря веры в собственный результат на фоне поддержки местных болельщиков, на фоне давления со стороны сборной Дании.

В целом команда не показала того, на что она способна. Очевидно было, что датчане не добрали своих очков в предыдущих двух матчах. Мотивация сборной Дании, поддержка болельщиков, и у команды России было существенно меньше шансов на положительный результат в этой игре.