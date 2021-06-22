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Малафеев: «Сборная России не показала того, на что она способна»

сегодня, 09:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший российский футболист Вячеслав Малафеев считает, что футболисты сборной России не показали на чемпионате Европы той игры, на которую они способны.

В понедельник сборная России проиграла датчанам со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. По итогам группового этапа россияне не вышли в стадию плей-офф.

Сложно сказать, что конкретно помешало достичь положительного результата. Мы очень симпатично выглядели в первом тайме, казалось, что сможем забить первыми. В целом во втором тайме мы продолжили поджимать, но, к сожалению, нелепая ошибка при втором пропущенном [мяче], а там уже и где-то потеря веры в собственный результат на фоне поддержки местных болельщиков, на фоне давления со стороны сборной Дании.

В целом команда не показала того, на что она способна. Очевидно было, что датчане не добрали своих очков в предыдущих двух матчах. Мотивация сборной Дании, поддержка болельщиков, и у команды России было существенно меньше шансов на положительный результат в этой игре.

Напомним, Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Палыч82 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Матвей ещё только учится! И я вот не хотел чтобы его ставили!Хотя третий гол думаю он брать не мог!Во первых подбор про76и а во вторых он только поднялся после сейва!
Палыч82
Палыч82 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Все верно, но топ-вратари тащат все, а не только половину
Палыч82
Палыч82 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:59
Первый гол был забит точным (хотя и не таким уж неберущимся) попаданием, что только подтверждало - игрового преимущества тогда у датчан не было, наши играли остроатакующе, а значит нужно было продолжать действовать в том же ключе. Но наш косяк в случае с голом Поульсена заставил руки опуститься. Заряженный судья попытался сохранить интригу назначив пенальти, но окрыленные видом сдувшегося соперника датчане действовали уже раскрепощенно, и Сафонов второй раз зевнул удар по воротам. Четвертый гол уже от безхарактерности
galem72
galem72
сегодня в 11:59
А на что сборка способна? Вроде всё своё мастерство она как раз и показала на траве. Будто до матчей у команды был какой-то суперский уровень, на основании которого она считалась фаворитом турнира.
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:48
Я думаю он это должен был сделать ещё после 0-5
А по : По мне любого поставь - сильно лучше не будет. И согласен и нет в то же время! Есть тренеры с идеями и даже думаю в этой ситуёвине смогли бы поставить игру!
Но конечно систему надо менять((Ну не может сытый и зажратый кот мышей ловить! Писал и ещё раз напишу!Лимит и бесконтрольное финансирование корпорациями (Газпром РЖД и так далее )губит футбол!
Гляньте как уровень игры сборной падал с убавлением так сказать наших игроков за границей!Это отслеживается на раз!До времен лимита у нас за границей играло больше 50 человек! Сейчас в серьезных лигах трое: Черышев Головин и Леха!
Остальные как в том мультике

Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:16
По мне любого поставь - сильно лучше не будет. А Черчесов по сути, если позиционирует себя как мужик- должен сам уйти. А если не уйдет - отношение к неиу должно быть соответственное.
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:02
По твоему получается как в фильме! Пущай оставляют его((Ну что же я не болею за наших с ЧМ как из усатого бездаря и буратино сделали героев!

STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:48
Было бы что ломать!
kust07
kust07
сегодня в 10:40, ред.
Какое давление на фиг? Попутал Малафеев наверное. Если это давление,то я балерина!
Малафееву бы вспомнить их игры в 2008 году,вот там так помимо давления, были и атака ,тактика,дальние удары,комбинации. А сейчас ничего нет,просто отбивается в защите ,а впереди ни одной яркой атаки за весь турнир.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Третий гол уже мало что значил, нас сломал первый
112910415
112910415
сегодня в 10:12
могли и малость получше сыграть ...
berda2003
berda2003
сегодня в 10:09
способности до конца не раскрыли - это точно, иначе и у финнов не выиграли бы, спасли 56ов 2 мм.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:08
Многие винят Черчесова в поражении. А Черчесов по сути часть стстемы, такой же как и сам Дюков - тоже чиновник. И шашлычок пожарит и водочки нальет и миллионами с кем надо поделится. Один из них свой в доску бездарь. И пока на футболе можно по легкому рубить бабло, пилить, пока будут править лицемерие, страсть к легкой наживе ничего к лучшему не изменится и измениться не может.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:08
А Черчесов хочет неустойку?
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:03
Черчесов,Артемка и Ко не виноваты,это все датские болельщики не дали выиграть нашим задумчивым ЗМСам...)))))
alexcc2009
alexcc2009
сегодня в 10:02
Ну да 2-7 это не результат 0-15 надо было влетать
cska1948
cska1948
сегодня в 10:00
"...В целом команда не показала того, на что она способна..."
------------------
Как раз-таки наша сборная показала именно то, на что способна! Выиграла у того, у кого должна была выиграть и проиграла тем, кому должна была проиграть! Если бы наша сборная смогла зацепить очки у бельгийцев или датчан, то это уже было бы выше того на что она способна! Но чуда, в очередной раз, не произошло!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:58
Слава чушь городит!Эта сборная с недотренером показала свой уровень!Еще с финнами повезло(((
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:56
Перед третьим голом Матвей три раза вытащил мертвые а потом подбор про76и!Ну а четвертый в противоход!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:46
Ооооо...как раз она и показала, что нужно срочно все кардинально менять ....снять на............тренера (если сам , как порядочный, не уйдет....).... половину сборной разогнать.... а самое главное, вернуть "советскую" школу воспитания футболистов и ввести шкалу зарплат для "наших миллионеров".....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:45
Сборная мастурбантов показала свои гениталии.
beefs
beefs
сегодня в 09:40
наоборот, мы увидели истинное лицо нашей сборной и нашего футбола в целом...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:36, ред.
Как раз наоборот. В матче против серьезного соперника мы увидели наконец истинное лицо и возможности этой сборной. Возможности весьма скудные. Россия может обыгрывать сборные из задворок футбольного мира, но серьезные соперники им не по зубам. Се ля ви
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:29
Да и без ошибки Сафонова и Зобнина так и так бы накидали пешеходам
ОПС
ОПС
сегодня в 09:28
Просто способностей не было.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:27
Что есть, то есть. Мы обыграли финнов, а способны были и им проиграть.
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