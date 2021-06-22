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Ал. Сафонов: «Если бы не Матвей Сафонов, могли бы ещё больше заглотнуть»

сегодня, 07:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и вылет российской команды из турнира.

Просто Дания на голову сильнее нас. Если бы играл Эриксен, было бы ещё страшнее для сборной. Нам уже давно стоило менять всю команду. С этой сборной ни один игрок не оказался бы в сборной на Евро-2008. Если бы не Матвей Сафонов, мы бы могли ещё больше заглотнуть. В первом голе у него шансов не было спасти, потому что мяч был уходящим.

Я не думаю, что это позор. Это провал, который мы заслуживаем. Если мы за восьмое место на чемпионате мира даём заслуженных мастеров спорта, значит, сами себе ставим такую планку. Это не позор, когда руководители называют задачей выход из группы, а не проход по турниру дальше. Это как-то по-другому называется.

Однозначно, нужно менять Черчесова. И не думаю, что за ним сейчас выстроится очередь из клубов Премьер-Лиги. При нём сборная превратилась в закрытый клуб, а если совсем честно, то в дом престарелых. Обычно команды обкатывают на чемпионате Европы состав и с ним едут на чемпионат мира, как на более статусный турнир. У нас же выжженная земля остаётся за полтора года до чемпионата мира. Ну, как говорит Черчесов, всё идёт по плану.

Думаю, мы будем худшей сборной этого Евро по разнице голов. А представьте, если бы вместо венгров попали бы в одну группу с Францией, Германией и Португалией? Нам ещё повезло, а то был бы настоящий позор.

Сборная России после встречи с Данией находится в тройке худших команд Евро-2020 по точности передач и среднему числу ударов за матч.

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Все комментарии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:21
Не согласен что гол чисто вратарский. У нас защитники не нападают на игрока владеющего мячом. Это не только в этом матче, это вообще тренд такой у них. Без понятия как именно учат взрослых профессионалов, но меня тренер учил именно не допускать удар по воротам. Посмотри на действия Джикии и Дивеева перед этим голом. Они видят что игроку находящемуся на расстоянии удара следует пас. Дивеев просто бессмысленно топчется, Джикия хочет помешать, но бежит не на игрока, а сначала горизонтально вправо, затем горизонтально влево. т. е. он старается занять позицию, которая не позволит его обвести. И именно поэтому Джикия находится так далеко от нападающего. Это ну просто очень отчетливо видно как Джикия бросает взгляд на Дамсгорда, за секунду до голевого паса, и НЕ СЧИТАЕТ его положение угрозой. По неведомой причине он оценивает только возможность обводки, а не удара. Если бы это был разовый случай, то и фиг с ним. Но на 29й минуте, ровно то же самое на том же месте уже было. Хейберг принимает мяч и бьет, повезло что не попал. А Джикия с Дивеевым опять не считают возможность удара, и дергуются горизонтально перед штрафной.
Да, кто-то уже говорил, что в нашем чемпе не бьют издали, потому и защитники привыкли так действовать. Наверное это так и есть. Но гол от этого вратарским не становится. Да и оправдывает это только Джикию. Дивеев просто бесполезным зрителем во всех трех атаках был. А в последнем голе, даже в камеру умудрился не попасть защитничек. Все ИМХО.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 12:11, ред.
Достижения этого вратаря преувеличены. В Краснадаре 3-4 за игру часто выхватывал полная дырка а не талант.....Дюпин стабильнее и сильнее однозначно
galem72
galem72
сегодня в 11:51
"...нам ещё повезло, а то был бы настоящий позор..."

А так это что было? Ненастоящий позор? ))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:12
глотатели не пихатели, чтобы ты не делал)))
kust07
kust07 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:02
Там и защитник хорош. Но в целом Сафонов не отразил бы такой удар,в России таких ударов просто нет,не бывает. Дальних ударов совсем нет.
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 11:02
Лучше бы промолчал после этого позора... 3 мяча из 4х чисто вратарские. Первый в полутора метрах, просто оторви ноги от земли в его сторону. 3й строго над ухом, подними руку, 4й в меньшей степени, но опять же - ближний угол.
амурец
амурец
сегодня в 10:36
тем не менее два чисто Сафонов заглотнул
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:24
Обновлять команду надо было начинать еще в ЛН, Глядишь кто то из молодых бы и закрепился в основе. Можно было и на Евро побольше молодежи выпускать, хуже то точно не было бы. А так у нас нет ни результата , ни сборной.
112910415
112910415
сегодня в 10:01
тренера менять,
сборную обновлять,
лимит отменять.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 09:51, ред.
У нас теперь и агенты учат в футбол играть, скоро уборщицы с базы будут рассказывать кого надо было поставить
Valeriy-48
Valeriy-48 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:44
При всем том, что Сафонов действительно мог выручить, если бы не ошибся в выборе позиции, возникает вопрос, а как оборона дала пробить из убойной позиции?
stavr74
stavr74 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:38
онанист и заглотнул
stavr74
stavr74
сегодня в 09:36
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:20
Первый гол Матвей промухал это чисто вратарская оплошность в остальном он показал неплохую игру, если внимательно пересмотреть матч то мы увидим, что тренер дал установку, чтобы мячи с любой позиции закидывались на деревянного дзюбу тем самым выключив из игры Зобнини, Головина, Миранчука и Фернандеса а дзюба 90 минут так и не перехватил мяч, тут не надо быть профессионалом, чтобы понять тренерскую безграмотность и если даже была такая стратегия то изначально надо было выпускать более гибкое дерево соболева он возможно, что то решил в каких то моментах но УВЫ!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:07, ред.
Дядя,я уже устал говорить,что один пропущенный гол для нашей сборной практически приговор.Кто словил бабочку,тот и подписал приговор.Или вы ещё на это "ненападение" рассчитывали?
cska1948
cska1948
сегодня в 08:47
...А представьте, если бы вместо венгров попали бы в одну группу с Францией, Германией и Португалией? Нам ещё повезло, а то был бы настоящий позор."
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Нам и в своей группе несказанно повезло с финнами, что их игрок, забивший нам гол, оказался в двухсантиметровом офсайде! Иначе вообще без единого очка в группе остались!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
сегодня в 08:46
Сафонова, да и центральных защитников, надо было наигрывать не во время евро, а перед ним. Товарняки для этого и существуют. Там хоть 4-1 проигрывай. Не обидно. А вот так влетать во время турнира... больно... У меня вообще сложилось впечатление, что Черчесов завидует Сафонову, что у него смолоду все получается, поэтому делает все, чтобы у того не получалось.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:46
Сафонов вполне мог тащить первый и третий гол. Конечно он и спасал, но для чего тогда нужен вратарь?
К сожалению, после ухода Акинфеева вратаря достойного пока нет.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 08:32
Сафонов сам привёз моё почтение и тут дело не в Черчесове. Как только он на первых минутах решил выбежать из штрафной чтобы выбить мяч стало понятно - беды не миновать
beefs
beefs
сегодня в 08:24
зато пробежали мы лучше...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:23
А ты зачем выполз?
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 08:18
"СИФОНОВ" - это имя нарицательное сборной России!
У нас на каждой игровой позиции, на лавке и на бровке - везде хватает СИФОНОВ!
Сборная СИФОНОВ!
safari-05
safari-05
сегодня в 08:10
Смело, молодец
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:08
Ну хоть начинают говорить, что надо гнать это лысоусое недоразумение поганой метлищей!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 08:05
Сафонов в соло привёз несколько голов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:01
Хорошо сказал, заглотнуть!🤣🤣🤣
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