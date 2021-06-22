Ал. Сафонов: «Если бы не Матвей Сафонов, могли бы ещё больше заглотнуть»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал поражение сборной России от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и вылет российской команды из турнира.

Просто Дания на голову сильнее нас. Если бы играл Эриксен, было бы ещё страшнее для сборной. Нам уже давно стоило менять всю команду. С этой сборной ни один игрок не оказался бы в сборной на Евро-2008. Если бы не Матвей Сафонов, мы бы могли ещё больше заглотнуть. В первом голе у него шансов не было спасти, потому что мяч был уходящим.

Я не думаю, что это позор. Это провал, который мы заслуживаем. Если мы за восьмое место на чемпионате мира даём заслуженных мастеров спорта, значит, сами себе ставим такую планку. Это не позор, когда руководители называют задачей выход из группы, а не проход по турниру дальше. Это как-то по-другому называется.

Однозначно, нужно менять Черчесова. И не думаю, что за ним сейчас выстроится очередь из клубов Премьер-Лиги. При нём сборная превратилась в закрытый клуб, а если совсем честно, то в дом престарелых. Обычно команды обкатывают на чемпионате Европы состав и с ним едут на чемпионат мира, как на более статусный турнир. У нас же выжженная земля остаётся за полтора года до чемпионата мира. Ну, как говорит Черчесов, всё идёт по плану.

Думаю, мы будем худшей сборной этого Евро по разнице голов. А представьте, если бы вместо венгров попали бы в одну группу с Францией, Германией и Португалией? Нам ещё повезло, а то был бы настоящий позор.