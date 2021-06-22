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Свищев: «Не стоит хейтить и оскорблять сборную России»

сегодня, 08:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не даёт оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, что нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду.

На Евро-2020 сборная России является лидером по количеству результативных ошибок.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 15:16
Аты Свищев - Суходрищев представь всех к званию Героя России и себя не забудь ,Заработался небось ?
Землянин
Землянин
сегодня в 12:16
Да с руками оторвут любого, лишь бы паспорт российский был, о какой боязни выступлении и о кресте карьеры он мелет ❓❓❓ Всё с точностью до наоборот, и уголовников и наркоманов всех разберут и ещё торги устроят
Roman73
Roman73
сегодня в 12:13, ред.
Отчего же не ругать ?
Это герои ? сделали всё что могли ? они показали лучший , самый прогрессивный футбол на свете ?
Они боролись с лучшими командами в мире и им только чуток не повезло ?
Или сборная - Политбюро ЦК КПСС , священная корова вне критики ?
kust07
kust07
сегодня в 10:56
Свищев,иди свисти в Госдуме.
Не говори ,что нам делать и и мы не скажем куда тебе идти!
viv
viv
сегодня в 10:28, ред.
Так виновата не сборная, а кто руководит нашим футболом и сборной.( Дюков и Черчесов)
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:21
оскорблять не надо ребята и сами понимают что лажанулись ,менять надо тренерский штаб подключать больше молодёжи вообщем строить новую команду
112910415
112910415
сегодня в 10:07
не получается без этого
bashnat013
bashnat013
сегодня в 10:02
Конечно не стоит надо сначала Члена Комитета по физической культуре убрать ,а затем и всех остальных
Gahi
Gahi
сегодня в 09:52
Какой смысл их оскорблять, они сами себя оскорбили на всю Европу. И сами в этом признаются что они так боятся играть за сборную что обк*кались. Есть хорошая поговорка если не можете сходить по большому то не мучайте нижние полушария своего мозга. Антирекорд это тоже результат который нужно проанализировать и больше не повторять, но строить новые планы и команду нужно с новым тренерским штабом. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:39
ОБругал было Свищёва,а на другом ресурсе прочитал его высказывание,расходящееся с представленным здесь :"
"Не знаю, что делать с Черчесовым, - сказал Свищев. - Это был позорный разгром, посыпались, как горох. Жалкое зрелище, стыдно было смотреть на такую команду. Это не сборная России и не уровень европейского футбола".

"Уверен, что шапки сейчас полетят. РФС нужно разбираться, такой футбол нам не нужен", - добавил собеседник агентства.

Так это один и тот же человек сказал,или кто-то отсебятину несёт??? А может привычное "И нашим и вашим"??? ПРИСКОРБНО!
Aris
Aris
сегодня в 09:31
Футбол давно стал стиральной машиной! а Здесь целая прачечная!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:30
Жалко нашу команду,а это ещё хуже чем хаять!
Dinamo
Dinamo
сегодня в 09:28
Пока ЭТО усатое у руля сборной - не буду смотреть матчи нашей команды.

Проснувшись с утра, ожидал увидеть новость об отставке физрука, но увы...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:05
Да мы знаем,что во всём виноваты свищёвы,и безумные деньги, распиливаемые через наш футбол.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:53, ред.
А ничего что после неудач мы всякий раз "задумываемся", "анализириуем", "переосмысливаем" вроде бы, но ничего ведь не меняется по итогу? Хоть какой-то мало-мальски толковый вывод был сделан...? Хоть какая-то действительно стоящая реформа проведена...? Нет! Всё остаётся на своих местах! Пошумели, покостерили этих футболёров каждый на своей кухне и разбежались... Ничего ведь кардинально не меняется! Может быть уже пора принимать серьёзные меры? Видимо это никому не нужно... А на следующем ЧМ или ЧЕ или ЛЧ очередной позор и после всего этого очередное "переосмысление"...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:49
А какой смысл оскорблять игроков когда у руля сборной такой тренерский штаб.
Черчесов вызывая в сборную игроков руководствуется своими шкурными интересами, а не интересами страны. Обещал в сборную не вызывать игроков без клуба, но почему то такие появлялись. Не взял на ЧМ 2018 лучшего на тот момент опорника Денисова, сейчас не взял лучшего вратаря страны Гильерме, ну а в весенней части сезона Смолов набрал потрясающую форму, но и ему не нашлось места в составе.
Зато нашлось место старичку Жиркову, при всём уважении к Юре, но он даже в клубе запасной игрок, которого хватает на 15-20 минут, а его под Бельгию бросили. Бельгийцы наверное долго смеялись над этим решением. Ну, а про таких игроков как Семёнов и говорить нечего... он, что Черчесову денег должен или наоборот?
И почему то лучшие игроки на данный момент у Черчесова в запасных, а на поле играют по былым заслугам.
К игрокам конечно претензии есть, но главный виновник вот такой вот "сборной" это Черчесов.
Arsen Nurudinov
Arsen Nurudinov
сегодня в 08:48
Лимит на иностранцев уберите, мож свои и начнут попой шевелить, чтоб в состав попасть
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:43
Стаса казнить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:39, ред.
Лимит и паспорт сделал своё дело. Получая здесь огромные деньги при наших-то налогах - золотое дно. Если их не посадить на какой-то определённый минимум, они не будут расти.
Зачем им рваться в сильные чемпионаты, если они отлично заработают здесь, среди местных пешеходов. В союзные времена игроки уезжали за границу, вырастая в мастеров экстра-класса. И в сборной были люди уровня Шевченко, Литовченко, Карпина, Аршавина.
Сейчас таких единицы, остальные варятся здесь. Паспорт правильный, деньги капают, жизнь удалась. Зачем делать лишние телодвижения?
Баобаб
Баобаб
сегодня в 08:30
Боятся выступать? О, да! Небось за убогую победу над финнами ещё и премию получат. Тьфу.
161регион
161регион
сегодня в 08:30
....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:30
А что же похвалить их?
Futurista
Futurista
сегодня в 08:30, ред.
"Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры."...
Боятся засветить свой уровень)...карьера в убогом РПЛ приносит неоправданно много денег...быть лучшими среди худших да еще и за хорошие бабки это же мечта современного российского футболиста...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:28
Просто все высказывают, что думают И то, что сборная заслужила своей игрой.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:27
Значит нужно оскорблять тебя
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