Свищев: «Не стоит хейтить и оскорблять сборную России»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не даёт оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, что нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду.