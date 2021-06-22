Бубнов: «Вряд ли сборную России ждёт лучшее будущее с Черчесовым»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

Первые полчаса наши неплохо действовали, не позволили Дании ничего создать у своих ворот, устроить быстрый штурм. В этот промежуток нужно было извлекать практическую пользу, но, к сожалению, созидательная игра, как и в предыдущих встречах сводилась к бесконечным забросам на большого форварда. Ладно бы он ещё боролся за мячи в штрафной, где может поставить корпус, создать момент за счёт габаритов, но не в любой же ситуации использовать единственный адрес. Тем не менее создали два опасных подхода благодаря перехватам Миранчука в центре. В первом случае Головин взял игру на себя, а лучше бы покатил Алексею, который был один перед Шмейхелем. Во втором при развитии контратаки был сделан неудачный пас.

Гол датчан в первом тайме не вытекал из логики игры — у них был мощный дальний выстрел Хейбьерга и еще один удар из-за пределов штрафной. Центральные защитники позволили Дамсгорду принять мяч, подстроиться под удар и исполнить. Пожалуй, Сафонов, располагавшийся почти на линии, мог бы выручить.

Во втором тайме определяющий момент — это, конечно, нелепый пас Зобнина вратарю из центра поля. Какая была необходимость? Это показатель нашей созидательной игры в целом — либо вперёд на Дзюбу, либо назад вратарю. Потом был момент, когда игра могла перевернуться — арбитр назначил пенальти в ситуации 50 на 50, имея формальный повод. Думаю, если бы он не указал на точку, ассистенты на ВАР не углядели бы в его действиях очевидной ошибки. Впрочем, сократив разницу в счёте, [россияне] не оказали никакого давления, более того, быстро пропустили третий, наделав массу ошибок в обороне в одном эпизоде. Сафонов несколько раз спас, но с последним мощным ударом почти по центру не справился. После этого всё, по сути, закончилось.

Если учесть, сколько времени Черчесов работает с командой, то с ним в качестве главного тренера у сборной России вряд ли есть лучшее будущее.