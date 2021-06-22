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Бубнов: «Вряд ли сборную России ждёт лучшее будущее с Черчесовым»

сегодня, 06:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании (1:4).

Первые полчаса наши неплохо действовали, не позволили Дании ничего создать у своих ворот, устроить быстрый штурм. В этот промежуток нужно было извлекать практическую пользу, но, к сожалению, созидательная игра, как и в предыдущих встречах сводилась к бесконечным забросам на большого форварда. Ладно бы он ещё боролся за мячи в штрафной, где может поставить корпус, создать момент за счёт габаритов, но не в любой же ситуации использовать единственный адрес. Тем не менее создали два опасных подхода благодаря перехватам Миранчука в центре. В первом случае Головин взял игру на себя, а лучше бы покатил Алексею, который был один перед Шмейхелем. Во втором при развитии контратаки был сделан неудачный пас.

Гол датчан в первом тайме не вытекал из логики игры — у них был мощный дальний выстрел Хейбьерга и еще один удар из-за пределов штрафной. Центральные защитники позволили Дамсгорду принять мяч, подстроиться под удар и исполнить. Пожалуй, Сафонов, располагавшийся почти на линии, мог бы выручить.

Во втором тайме определяющий момент — это, конечно, нелепый пас Зобнина вратарю из центра поля. Какая была необходимость? Это показатель нашей созидательной игры в целом — либо вперёд на Дзюбу, либо назад вратарю. Потом был момент, когда игра могла перевернуться — арбитр назначил пенальти в ситуации 50 на 50, имея формальный повод. Думаю, если бы он не указал на точку, ассистенты на ВАР не углядели бы в его действиях очевидной ошибки. Впрочем, сократив разницу в счёте, [россияне] не оказали никакого давления, более того, быстро пропустили третий, наделав массу ошибок в обороне в одном эпизоде. Сафонов несколько раз спас, но с последним мощным ударом почти по центру не справился. После этого всё, по сути, закончилось.

Если учесть, сколько времени Черчесов работает с командой, то с ним в качестве главного тренера у сборной России вряд ли есть лучшее будущее.

На данный момент сборная России является лидером Евро-2020 по числу результативных ошибок.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 10:19
Надо гнать Черчесова вместе с Дюковым за такие результаты нашей сборной.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Ну, после ЧМ в России появилась неплохая футбольная инфраструктура, молодежь потянулась. Но этого мало. Ведь не надо "изобретать велосипед". Достаточно изучить и перенять опыт более успешных футбольных стран. Это касается прежде всего развития детского и юношеского футбола, системы менеджмента. А начать нужно с осознания и понимания допущенных ошибок.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:51
Самое грустное - что никаких выводов и реформ никогда не следует за всеми этими позорами. Всё так на словах и остаётся, с места не сдвигается - как выступали позорно так и продолжают, как получали незаслуженные барыши, так и получают... И сколько это будет продолжаться?
Хотя, вмешательство напрашивается, уже причём хирургическое))
112910415
112910415
сегодня в 09:48
тренер безнадёжен, ибо ошибки его не учат
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 09:44, ред.
Я с Вами во многом согласен на самом деле. Но не думаю, что у этих игроков был недостаток мотивации. Начали ведь бодро. Но потом банально не хватило физики, техники, индивидуального мастерства, стали много ошибаться и привозить голы. И это не от недостатка старания. Дания взвинтила темп, стала накрывать прессингом и они "поплыли". Просто они не привыкли к таким скоростям и уровню сопротивления, в РПЛ так не играют. Это не их вина, а их беда. И это беда России, что при такой огромной территории и численности населения их выносит с поля крохотная Дания. Выход на данный момент вижу только один. Нужно как можно раньше выявлять талантливых игроков и отправлять их в европейские футбольные академии. Так делают во всем мире. И тогда через энное количество лет может будет результат.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:25, ред.
"почти на линии"...Какой? Вратарской площади,в пяти метрах от ворот,потеряв их???
Можно подумать,что этих футболистов можно заменить теми,кто выступит лучше.Это нынешний уровень нашего футбола,поэтому Черчесов -на своём месте,увы!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:24, ред.
Черчесова волнует только контракт и более ничего, как впрочем и всех наших футболистов))) Был бы он настоящим профи - подал бы в отставку после игры с Данией. Или вы такой наивный что думаете что этим игрочишкам и тренеришке не пофиг на всё остальное?)
Вот и футболисты такие - потому что с младых лет запудривают мозги огромными контрактами + лимит = тепличные условия... и им незачем стараться, развиваться и "умирать" на футбольном поле. Отсюда и лига такая неконкурентоспособная в еврокубках. Правильно, отсюда и сборная слабая потому что в ней НЕТ настоящих профессионалов - ни игроков, ни тренера.
Но скажите мне вот что: если как вы утверждаете, "поставь 11 пацанов и поставь 11 зажравшихся котов - результат был бы одинаков" - хотя я с вами в корне не согласен... то если не видно будет разницы, зачем этим "котам" платить такие бабки??? Если рузультат будет одинаков! Вам как болельщику не обидно это?)) По мне так лучше пускай играют молодые пацаны, растут и набираются опыта, чем эти инвалиды, оправдывающиеся после каждого матча...
А таланты надо ИСКАТЬ по стране, повторюсь. Но для этого нужны не менеджеры, а люди смыслящие в футболе.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:17
Я с вами согласен и давно заметил что футболом в нашей стране правят весьма далёкие от него люди) И к сожалению, не только футболом, а наверное во всех отраслях рулят люди которые рулить не должны...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 09:16, ред.
Ну и где же эти таланты? Можно услышать их фамилии? Где, в каких секретных клубах они играют? Где эти "11 пацанов", которые "порвут любую команду"? Наверное Черчесов просто враг сам себе, если не видит этих 11 пацанов. И я не вижу. Может Вы назовете? Вы уверены что за них не будет стыдно, когда они обо...тся против профессиональных футболистов из топ-5 футбольных лиг? Дело ведь не в том, что Зобнин, Кузяев, Головин или Оздоев не старались. Они старались. Но выше своей головы прыгнуть они не в состоянии. И если вместо них поставить их дублеров, лучше не станет. Почему все российские клубы опозорились в еврокубках? Это звенья одной цепи. Какие игроки такая и лига, какая лига - такая и сборная. А начинается всё это с детского футбола, со спортшкол. Там закладывается фундамент. И если фундамент жиденький, то и здание долго не простоит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:10
Пусть бубень попробует это объяснить упёртому усачу-спартачу.
cska1948
cska1948 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 09:07
" Но дело в том что в поисках этих самых хороших футболистов, надо проделать громадную работу, ездить по стране, выискивать молодые таланты"
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А для этого надо гнать из руководства Российским футболом "эффективных менеджеров"! И поручить руководство футболом ФУТБОЛЬНЫМ людям!
cska1948
cska1948 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:03
Коль ты завёл речь о перестройке, то лучше чем М.С.Горбачёв с ней никто не справится!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 08:30, ред.
Я больше чем уверен что в России есть футболисты получше чем вот эти персонажи, которых вызывают в сборную. Но дело в том что в поисках этих самых хороших футболистов, надо проделать громадную работу, ездить по стране, выискивать молодые таланты, которые ещё не испорчены деньгами и голодны до побед... Да разгони этих 11 зажравшихся котов и поставь на их место 11 пацанов и они порвут любую команду...а если и не порвут, то будут сражаться до конца ради болельщиков хотя бы и за них не будет стыдно - вот что самое главное... Так что дело вовсе даже не в том в каких клубах играют наши сытые коты и датские футболисты...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:23
Всему Российскому футболу нужны кадровые изменения, реформы и перестройка
Пока не будут нормально развивать детско юношеский футбол, пока не отменят лемит ничего хорошего не будет. Места в клубах и уж тем более в сборгой нужно заслужить, должна быть конкуренция а ни как сейчас, показал себя в нескольких матчах, привлек внимание и сразу получил многомиллионный контракт, толко потому, что у тебя паспорт РФ
Ну а из того,что сейчас имеется, на мой взгляд "диванного эксперта" лучше всего справится КББ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:18
Было бы неплохо и правильно спросить с чабана и со всех его алкообразных подпасков (Ромащенко и с ещё какого-то синегалистого помощника, Стауче, что ли) по всей строгости отчёт о проделанной работе. Потом публично высечь на площади и в скрипучей телеге навечно куда-нибудь очень далеко.
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 07:18
Чабан сам сегодня должен в отставку уйти)
beefs
beefs
сегодня в 07:17
Скоро российский футбол будет четвертым в Европе...
Mangur
Mangur
сегодня в 07:13
И стукнул шаман в Бубен и произнес Бубен-да будет так. Черчесову пора уйти.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ нечитайло (раскрыть)
сегодня в 07:09
Позор тем, кто эту зарплату ему назначил. Вот они пусть и возвращают деньги в бюджет
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 07:07
После слова "будущее" нужно было поставить точку. Не Черчесов виноват в том, что из нынешнего поколения российских игроков нельзя выбрать 11 человек, за которых на поле не было бы стыдно. И это не дело главного тренера учить этих людей играть в футбол. Просто посмотрите где, в каких клубах играют игроки сборной Дании и где игроки сборной России
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:06
Пусть вернёт бабки, за такой позор такая зарплата
YVG
YVG
сегодня в 07:04
Раньше нужно было об этом кричать.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 06:54
Я об этом говорил 3 года назад !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:47
Просто он очень долго засиделся на одном месте.
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