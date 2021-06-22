Червиченко: «Черчесов выпустил Соболева, когда уже настала полная ж*па»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

Игра сборной России вообще не удивила. Мы шли к этому долго, все началось с позора в Лиге Наций. После этого турнира уже можно было отправлять Черчесова в отставку. Все продолжилось в отборочных матчах на чемпионат мира. Там уже сборная показывала ужасный футбол. Я думаю, чтобы подперчить сегодняшнее поражение, нужно было еще вызывать в сборную Жирова и Нойштедтера. Таких людей благодаря Станиславу Черчесову мы уже в сборной видели. Нашей команде помог обоср*ться на этом чемпионате сбор в Австрии. Зачем мы вообще туда полетели? Я совсем не понимаю логику этого тренера. Сегодня он выпустил Соболева, когда понял, что уже настала полная ж*па. Я считаю, что Саша должен был начинать матч в старте, он активнее Дзюбы в несколько раз.