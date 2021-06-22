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Червиченко: «Черчесов выпустил Соболева, когда уже настала полная ж*па»

сегодня, 09:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России в матче против Дании (1:4) на Евро-2020.

Игра сборной России вообще не удивила. Мы шли к этому долго, все началось с позора в Лиге Наций. После этого турнира уже можно было отправлять Черчесова в отставку. Все продолжилось в отборочных матчах на чемпионат мира. Там уже сборная показывала ужасный футбол. Я думаю, чтобы подперчить сегодняшнее поражение, нужно было еще вызывать в сборную Жирова и Нойштедтера. Таких людей благодаря Станиславу Черчесову мы уже в сборной видели. Нашей команде помог обоср*ться на этом чемпионате сбор в Австрии. Зачем мы вообще туда полетели? Я совсем не понимаю логику этого тренера. Сегодня он выпустил Соболева, когда понял, что уже настала полная ж*па. Я считаю, что Саша должен был начинать матч в старте, он активнее Дзюбы в несколько раз.

Напомним, Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ oncha (раскрыть)
сегодня в 11:33
Ну прихватывал же - прихватывал. Нечего руки распускать. Жёлтую дают, когда вообще контакта не было
safari-05
safari-05 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:21
2500000 Евро в год деньги не малые и просто так он от них не откажется
safari-05
safari-05
сегодня в 11:13
Верно говорит. Надо срочно Карпина в сборную
1-я конная
1-я конная
сегодня в 11:04
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ oncha (раскрыть)
    сегодня в 10:45
    Ну хоть прокатило и забили хоть один мяч
    oncha
    oncha ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    сегодня в 10:43
    Пенальти, как всегда, левый, желтую нужно было давать.
    kust07
    kust07 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    сегодня в 10:35
    Наверняка у футболистов на соккере есть свои аккаунты,может быть не у всех ,но есть.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 10:32
    Дзюба это ты? 🤣🤣🤣правильно сваливай на всех но не ты виноват
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ YVG (раскрыть)
    сегодня в 10:30
    Он хоть пенальти принес а то так вообще на нуле закончили бы
    sv_1969
    sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    А она была игра?
    kust07
    kust07
    сегодня в 10:22
    Отечественные тренера сборной не подходят! Хотелось бы посмотреть в глаза бестыжему Симоняну,который за отечественных тренеров. Отечественные тренера предвзятые!!! Давно пора это понять. И ВЕДЬ эту систему кумовства сломал Хиддинк,но сейчас все как прежде
    YVG
    YVG
    сегодня в 10:15
    Отточенные нырки Саши рано или поздно раскусят, а так лучше бы его вообще не выпускали, ибо игра вообще разладилась.
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:10
    это же Черчесов !
    не может он иначе
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:06
    Тяжко в такой ситуации выходить в игру.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 10:03
    Черчесов, ты ещё не ушёл?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 09:52
    Посмеялся. Посмотрел бы я сейчас диферамбы в обратную сторону, если бы нырок Саши стал ключевым моментом в переломе хода игры и мы бы готовились к Уэльсу, вот бы посмеялся)) я же и на ЧМ 18 смеялся когда хейтеры стаса переобувались на ходу))
    А так проигрышь чисто на Сафонове, первый мяч и сломал нас
    sv_1969
    sv_1969 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 09:52
    Я тоже посмеялся!Причем тут Зарема и проще все на КБ свалить! Красиво)))
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:50
    Червиченко спрашивает, почему Австрия? Вот ответ...
    Predator94
    Predator94
    сегодня в 09:49
    как же ставка на финов с россией не прошла ума не приложу до сих пор. ведь был абсолютно убежден , что самая слабая сборная в группе Б
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 09:47, ред.
    Соболев всё лучше осваивает искусство нырков, даже француз вчера купился, там должна была быть жёлтая. Но ему вчера за это только спасибо хотелось сказать, ведь он вернул хоть какую-то интригу. Ну а по Черчесову с Червём согласен полностью. Его ещё после Сербии надо было гнать в шею. Уже тогда всё было понятно во что он превратил сборную и что нас ждёт на Евро. Но что самое интересное, его и сейчас вряд ли погонят.
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 09:43
    Посмеялся. Очередной нырок Соболева, который по слепоте судьи не жёлтую за симуляцию получил, а пенальти заработал. Джикия дал расстреливать несколько раз свои ворота перед третьим голом, а Зобнин вообще похоронил по сути сборную...
    Спартак рулит! Заремы в стартовом составе не хватало только.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 09:41, ред.
    Разъясняю несведущему Червю :В Австрии проживает семья горного усача,и все помыслы его связаны с благополучием близких и новой родины.
    А Дельфинчик сработал так,как от него и ожидали,только поздно было.Надо было начинать без Дзюбы и оздоева,но это креатура топ-менагеров ГАЗПРОМА,возглавляющих наш футбол.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Valeriy-48 (раскрыть)
    сегодня в 09:39
    Посмотри обзор, увидишь разницу. Саша вышел и на нем сразу сфолили
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:38
    Стас не угадал с составом три матча подряд.
    Valeriy-48
    Valeriy-48
    сегодня в 09:35
    Смотря в чем Соболев активнее Дзюбы, это очень спорный вопрос...
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