Дзюба — журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

Нападающий сборной России Артём Дзюба после поражения в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4) не стал подходить к журналисту, чтобы ответить на несколько вопросов.
Я уже ответил на все вопросы. Я от вас не прячусь, особенно от тебя!
Артём Дзюба ступил на российскую землю и сразу жëстко ответил корреспонденту, задавшему вопрос: «Я от вас не прячусь, особенно от тебя!» pic.twitter.com/9R06cBdkhi— Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021
Ранее Дзюба уже успел резко выразиться о поражении сборной России.
Неблагодарные болельщики и журналисты )))
Неблагодарные болельщики и журналисты )))
Зубы на поле нужно было показывать.
Зубы на поле нужно было показывать.
Все бы ничего, да вот главный заводила в команде, был знатный рукоблуд... ну вот он и завел пацанов на "праведный путь" ... они быстро передернули в туалете в доме у прекрасных дам.... и были таковы, оставив барышень без сладкого:)
Как говорится с кем поведешься....
Вообщем сборная также ... приехала... передернула... и домой! Что тренер, что капитан, что игроки....великие передергивальщики и не более...
Все бы ничего, да вот главный заводила в команде, был знатный рукоблуд... ну вот он и завел пацанов на "праведный путь" ... они быстро передернули в туалете в доме у прекрасных дам.... и были таковы, оставив барышень без сладкого:)
Как говорится с кем поведешься....
Вообщем сборная также ... приехала... передернула... и домой! Что тренер, что капитан, что игроки....великие передергивальщики и не более...
Игрочишка)
Игрочишка)
потому что молодец !
потому что молодец !
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Сказал Дзюба и спрятался в автобусе!
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Сказал Дзюба и спрятался в автобусе!
Сильная личность
Сильная личность