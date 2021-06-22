Дзюба — журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

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сегодня, 08:55

Нападающий сборной России после поражения в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4) не стал подходить к журналисту, чтобы ответить на несколько вопросов.

Я уже ответил на все вопросы. Я от вас не прячусь, особенно от тебя!

Артём Дзюба ступил на российскую землю и сразу жëстко ответил корреспонденту, задавшему вопрос: «Я от вас не прячусь, особенно от тебя!» pic.twitter.com/9R06cBdkhi — Lublineс93 (@Lublinec931) June 22, 2021

Ранее Дзюба уже успел резко выразиться о поражении сборной России.