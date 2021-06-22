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Дзюба — журналисту: «От вас я не прячусь, особенно от тебя!»

сегодня, 08:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Нападающий сборной России Артём Дзюба после поражения в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4) не стал подходить к журналисту, чтобы ответить на несколько вопросов.

Я уже ответил на все вопросы. Я от вас не прячусь, особенно от тебя!

Ранее Дзюба уже успел резко выразиться о поражении сборной России.

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Все комментарии
злой болельщик
злой болельщик
сегодня в 12:32
Игрочишка, извращенец, с криминальными наклонностями....
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 12:15
Надеюсь что больше его не увижу в сборной
galem72
galem72
сегодня в 11:56
Во истину лидер сборной. ))
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 11:35
Если бы победили, дзюба для всех сми позировал бы и уже 10 интервью дал, а так тихо едет домой рукоблудить
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:10
"от вас я не прячусь, особенно от тебя" - ответил дедпул рукакович, и живо спрятался в автобус)))
kust07
kust07
сегодня в 10:43
Дзюба-теребонька,в агрессии,бесстыдник))) молчал бы лучше
makkie
makkie
сегодня в 10:41
Рукаку - герой Нации, и почему ему в рот не смотрят?
Неблагодарные болельщики и журналисты )))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:36
Может России перейти в Азиатскую Федерацию Футбола, смотришь и Дзюбиньо начнет забивать разным Тайванцам,Монголам
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:17
Да, Артем наша звезда. Настоящий герой нации. А сколько еще рекордов впереди, поставленных на Мальтах! Великий.
viv
viv
сегодня в 10:16
Игрочишка одним словом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:15
Вот же гаденыш...
Зубы на поле нужно было показывать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:05
Задерзил уже Артемка , оклемался....).
Ozabot
Ozabot
сегодня в 10:00
Вот эту бы злобу да на поле показывать, а не мешковаться на травке. Нет ничего постыдного в поражении с достоинством и в упорной борьбе, но вот борьбы тут не было. Деклассировались под датским давлением, а в ответ ничего не показали. Толку теперь-то злиться?
sv_1969
sv_1969 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:54
Я никогда не говорил что Шава что-то неправильно сказал! Она сейчас вообще в цвет! И лично я не ждал ничего от ЧЕ!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 09:44
Приехали как то крутые пацаны к телочкам на хату, а девки знатные, прям как на картинках в "нехороших" журналах.
Все бы ничего, да вот главный заводила в команде, был знатный рукоблуд... ну вот он и завел пацанов на "праведный путь" ... они быстро передернули в туалете в доме у прекрасных дам.... и были таковы, оставив барышень без сладкого:)
Как говорится с кем поведешься....
Вообщем сборная также ... приехала... передернула... и домой! Что тренер, что капитан, что игроки....великие передергивальщики и не более...
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 09:41
Как был ребенком,так и остался!
Игрочишка)
112910415
112910415
сегодня в 09:36
потому что доминатор,
потому что молодец !
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Voinnet (раскрыть)
сегодня в 09:30, ред.
А кстати правильная была цитата. Зря за нее Аршавина гнобили. Кто-то действительно ожидал иного исхода? Какие для этого были предпосылки и поводы? Нужно трезво смотреть на вещи! Сборная сыграла на своем реальном уровне. Не лучше и не хуже. К сожалению, это не только уровень сборной, но и в целом уровень всего российского футбола, который находится в глубоком кризисе. Чтобы выбраться из него нужно сначала самим себе перестать врать и сделать выводы. Это поколение игроков увы уже потеряно. Есть надежда на нынешних юношей. Может хоть из них толк будет
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:19
Артем капитанище ,он настолько смелый что даже хоум видео не прячет,что ему какой-то журналистишка.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:16
cska1948
cska1948
сегодня в 09:13
Я от вас не прячусь, особенно от тебя!
----------------
Сказал Дзюба и спрятался в автобусе!
161регион
161регион
сегодня в 09:12
Капитанищееее....
stavr74
stavr74
сегодня в 09:12
быдло онанисткое
Voinnet
Voinnet
сегодня в 09:11
жду цитату: "Ваши ожидания, ваши проблемы"
Брулин
Брулин
сегодня в 09:04
Он ещё всех упрекает ,что не верили в Него :)
Сильная личность
radone
radone
сегодня в 09:04
Спасибо сборной за то, что помогли заработать болельщикам на ставках. Сердцем за Россию, кошельком - за Данию!
drug01
drug01
сегодня в 09:02
Надоело всё это...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:01
Миллионер Я,на виду,а что попали мы в беду,и что играли еле-еле,так плохо вы за нас болели!
Cat01
Cat01
сегодня в 09:01
Надо просто играть а не болтать языком
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Опасный хулиган больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 35. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
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