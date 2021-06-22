Капитан сборной Словакии Гамшик оценил «Газпром Арену» на Евро-2020

Капитан сборной Словакии порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Испании. Встреча пройдет в Севилье 23 июня.

Все команды в нашей группе пока еще живы, поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф. Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего не известно наперед.

Мы проделали долгий путь из России [место проведения предыдущего матча сборной Словакии] в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы, наконец, можем здесь тренироваться. Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и этот тоже очень хорош.