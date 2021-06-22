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Капитан сборной Словакии Гамшик оценил «Газпром Арену» на Евро-2020

вчера, 23:04
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания19:00 Не начался

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Испании. Встреча пройдет в Севилье 23 июня.

Все команды в нашей группе пока еще живы, поэтому у нас есть отличные шансы на выход в плей-офф. Мы шокировали Испанию семь лет назад, и я мечтаю, чтобы это повторилось. В футболе ничего не известно наперед.

Мы проделали долгий путь из России [место проведения предыдущего матча сборной Словакии] в Испанию, но у нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Я рад, что мы, наконец, можем здесь тренироваться. Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди всех, что я когда-либо видел, но и этот тоже очень хорош.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, планирует ли делать изменения в составе команды в матче со словаками.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 01:30
Факты издаёт Гамшик. Не зря он капитан своей страны! Гы-гы
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:13
Долгий путь. Вы что на кибитках ехали чтоль?
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:34
А сколько он строился!!! ООО))) Но это другая тема)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:10
Посмотрим , как вы сыграете , но Испания явно не блещет пока.
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