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Суарес: «Будет сложно играть за любую команду в Англии, кроме „Ливерпуля“»

сегодня, 14:49

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес заявил, что всё ещё поддерживает «Ливерпуль», за который он выступал с 2011 по 2014 год.

Мне будет сложно играть за любую команду в Англии, кроме «Ливерпуля». У меня были и, надеюсь, у меня до сих пор остались хорошие отношения с фанатами этого клуба. Поэтому для меня было бы странным перейти в другой клуб АПЛ.

Было бы прекрасно выиграть чемпионат с «Ливерпулем», но я рад, что их ожидание подошло к концу, и они сделали это без меня. Они выглядят как команда, которая будет на вершине таблицы ещё много сезонов, даже если прошлый сезон они провели не лучшим образом. Они вернулись туда, где должны быть.

Ранее Суарес заявил, что останется в «Атлетико» в следующем сезоне.

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:15
Луис знает о чем говорит...
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