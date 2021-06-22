ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Олич: «Мы с ЦСКА разошлись в видении команды и тренерского штаба»

вчера, 21:23

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о своем уходе из клуба.

Секретов касательно этой ситуации нет. Мы с ЦСКА разошлись в видении команды и тренерского штаба. Мы были не на одной волне.

Вот почему мы вместе решили, что лучше расстаться до того, как начнется предсезонная работа.

Это не должно было произойти за день до предсезонки. Возможно, мы могли все решить раньше. Но что случилось – то случилось.

Также недавно генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему в клубе приняли решение расстаться с Оличем.

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Все комментарии
BDA81
BDA81
вчера в 22:58
Ну и прально , все что не делается к лучшему.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:39
Верное решение принято.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:38
Хотел своих помощников затянуть,а Гинер взбрыкнул !
протон1
протон1
вчера в 22:30
да и зачем тебе олч работать в не футбольной стране
Сп62
Сп62
вчера в 21:53, ред.
Хорошо сказано: мы решили.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:45
Самое страшное, что может случится с армейцами под руководством этого быдлотренера это подлая и грубая игра может стать визитной карточкой))
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:39
Деревянным березовым чопиком...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:39
Это только начало,Орешкин в теме.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:33
Ладно бы Олича заменили на тренера, а то заткнули дыру физруком
Futurista
Futurista
вчера в 21:33
Короче...ЦСКА и Олич в упор не видели друг друга...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:28
А как было решать раньше, если Олич сразу после окончания сезона в РПЛ уехал в сб. Хорватии? По телефону? Приехал 15-го июня и ему сообщили. о чем речь?
beefs
beefs
вчера в 21:24
необдуманные решения так и заканчиваются...
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