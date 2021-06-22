Олич: «Мы с ЦСКА разошлись в видении команды и тренерского штаба»

Бывший главный тренер ЦСКА высказался о своем уходе из клуба.

Секретов касательно этой ситуации нет. Мы с ЦСКА разошлись в видении команды и тренерского штаба. Мы были не на одной волне.

Вот почему мы вместе решили, что лучше расстаться до того, как начнется предсезонная работа.

Это не должно было произойти за день до предсезонки. Возможно, мы могли все решить раньше. Но что случилось – то случилось.