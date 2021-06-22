Реднапп: «Будь в сборной России Гвардиола или Клопп, итог был бы тем же»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил выступление сборной России на Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова.
Естественно, я ожидал куда большего от сборной России на чемпионате Европы. Россия – великая спортивная нация. И от вашей сборной всегда ждешь отличного футбола.
Но, знаете, на данный момент российская команда не так хороша. Ваши футболисты больше не выступают в английской Премьер-лиге, у вас больше нет игроков экстра-класса.
И здесь не надо винить тренера, он ни при чем. Даже если бы вашей сборной руководил Гвардиола или Клопп, результат был бы тем же. Просто не самый высокий уровень игроков.
Здесь можно говорить о том, что выросло слабое поколение – так происходит в футболе. При этом следующее поколение может показать фантастические результаты. Посмотрите, чего добивались испанцы и как они выглядят сейчас – не лучшая их команда, согласитесь. То же самое и с Россией, и такому нет объяснения.
Что касается Черчесова, повторюсь, я не считаю, что его нужно увольнять. Кто делает тренера великим? Правильно, футболисты. Когда у тебя играют одни звезды, это существенно облегчает работу. Но, огромному сожалению для России, у вас просто нет звезд.
Ранее появилась информация, что Черчесов не собирается подавать в отставку.
О чём можно рассуждать, если главный тренер сборной, бывший кипер, и при этом у него постоянные проблемы даже с игроком №1, который защищает ворота сборной...
Чем занимаются на сборах?! Неужели бывшему киперу нельзя было подготовить молодого М.Сафонова, чтобы он не допустил такой "косяк", как первый мяч в свои ворота от сборной Дании, когда попросту потерял позицию, ворота, ориентацию в безобидной ситуации!
Что же тогда бывший вратарь может дать полезного полевым игрокам, когда с вратарями проблема?!
О чём можно рассуждать, если главный тренер сборной, бывший кипер, и при этом у него постоянные проблемы даже с игроком №1, который защищает ворота сборной...
Чем занимаются на сборах?! Неужели бывшему киперу нельзя было подготовить молодого М.Сафонова, чтобы он не допустил такой "косяк", как первый мяч в свои ворота от сборной Дании, когда попросту потерял позицию, ворота, ориентацию в безобидной ситуации!
Что же тогда бывший вратарь может дать полезного полевым игрокам, когда с вратарями проблема?!
Что бы получить хорошую сборную, надо менять всю систему того унылого футбола, что царит сейчас. И начинать надо с детского футбола, школ и академий футбола, где сначала будут работать иностранные профи, ну а потом можно и своих запускать, коли будут таковые. И детей принимать не по блатам и за деньги, а по таланту.
И вот после столь кропотливой и долгосрочной работы, лет через 12-15 можно будет получить сборную, которая никогда и нигде не опозорит родину.
А то что сейчас будет, ну не поможет, хоть убейтесь.
А будет то, что усатого уберут и поставят нового тренера. Обновят состав. И все будет по прежнему. Потому что футболисты выращенные в этой тухлой системе никогда не смогут соперничать выходцам из системы правильной!
Что бы получить хорошую сборную, надо менять всю систему того унылого футбола, что царит сейчас. И начинать надо с детского футбола, школ и академий футбола, где сначала будут работать иностранные профи, ну а потом можно и своих запускать, коли будут таковые. И детей принимать не по блатам и за деньги, а по таланту.
И вот после столь кропотливой и долгосрочной работы, лет через 12-15 можно будет получить сборную, которая никогда и нигде не опозорит родину.
А то что сейчас будет, ну не поможет, хоть убейтесь.
А будет то, что усатого уберут и поставят нового тренера. Обновят состав. И все будет по прежнему. Потому что футболисты выращенные в этой тухлой системе никогда не смогут соперничать выходцам из системы правильной!