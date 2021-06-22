Реднапп: «Будь в сборной России Гвардиола или Клопп, итог был бы тем же»

Бывший тренер «Тоттенхэма» оценил выступление сборной России на Евро-2020 под руководством .

Естественно, я ожидал куда большего от сборной России на чемпионате Европы. Россия – великая спортивная нация. И от вашей сборной всегда ждешь отличного футбола.

Но, знаете, на данный момент российская команда не так хороша. Ваши футболисты больше не выступают в английской Премьер-лиге, у вас больше нет игроков экстра-класса.

И здесь не надо винить тренера, он ни при чем. Даже если бы вашей сборной руководил Гвардиола или Клопп, результат был бы тем же. Просто не самый высокий уровень игроков.

Здесь можно говорить о том, что выросло слабое поколение – так происходит в футболе. При этом следующее поколение может показать фантастические результаты. Посмотрите, чего добивались испанцы и как они выглядят сейчас – не лучшая их команда, согласитесь. То же самое и с Россией, и такому нет объяснения.

Что касается Черчесова, повторюсь, я не считаю, что его нужно увольнять. Кто делает тренера великим? Правильно, футболисты. Когда у тебя играют одни звезды, это существенно облегчает работу. Но, огромному сожалению для России, у вас просто нет звезд.