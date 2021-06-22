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Реднапп: «Будь в сборной России Гвардиола или Клопп, итог был бы тем же»

вчера, 18:07

Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил выступление сборной России на Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова.

Естественно, я ожидал куда большего от сборной России на чемпионате Европы. Россия – великая спортивная нация. И от вашей сборной всегда ждешь отличного футбола.

Но, знаете, на данный момент российская команда не так хороша. Ваши футболисты больше не выступают в английской Премьер-лиге, у вас больше нет игроков экстра-класса.

И здесь не надо винить тренера, он ни при чем. Даже если бы вашей сборной руководил Гвардиола или Клопп, результат был бы тем же. Просто не самый высокий уровень игроков.

Здесь можно говорить о том, что выросло слабое поколение – так происходит в футболе. При этом следующее поколение может показать фантастические результаты. Посмотрите, чего добивались испанцы и как они выглядят сейчас – не лучшая их команда, согласитесь. То же самое и с Россией, и такому нет объяснения.

Что касается Черчесова, повторюсь, я не считаю, что его нужно увольнять. Кто делает тренера великим? Правильно, футболисты. Когда у тебя играют одни звезды, это существенно облегчает работу. Но, огромному сожалению для России, у вас просто нет звезд.

Ранее появилась информация, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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Все комментарии
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b4db32fp3qd6
вчера в 22:56
Вы только вдумайтесь.... по сути домашний чемпионат европы....группа не такая как у Венгрии...при всем уважении к Дании и Финам.....это не Бразилия и Аргенинтина...это не Франция и Германия... Достаточно было всего 4 очков..... достаточно просто было сыграть вничью..... или же мало пропустить от Бельгии и Даниии....трех очков бы хватило..... в 1/8 была бы сборная Уэльс....т е реальный шанс попасть в 8-ку евро.....А что в итоге...... и все молчат....кроме Димы Губерниева... и ещё пару бывших футболистов(Писарев,Канчельскис) о том что этот физрук должен был уволить причем немедленно!!!!!
h29k2f4qj4we
h29k2f4qj4we
вчера в 22:47
Но если Головин,Миранчук и Фернандес- игроки низкого уровня,то я промолчу) Плохому танцору яйца мешают!!! У Черданцева в эфире он постоянно с агрессией говорил.... " Что я могу сделать с командой,за 5-6 дней сборов....." вот тебе месяц был...все условия...и что???!!! Венгрия посмотрите как играет,но я ьы не сказал что у низ звезда на звезде и как наши сыграли.... Дай этих же самых пацанов Бердыеву и будет совсем другая и игра и результат!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Triem (раскрыть)
вчера в 22:08
Точно. Спорт вообще и футбол в частности - неотъёмлемая часть общества. Почему в футболе всё должно быть хорошо, если у нас в стране всё хуже и хуже ? Какой вид спорта после развала Союза у нас на подъёме ? Правильно - никакой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:03
Ни убавить, ни прибавить. Наверное, мои предыдущие комментарии прочитал, согласился со мной.
Супервайзер
Супервайзер ответ Triem (раскрыть)
вчера в 21:33
С Вами согласно руководство страны, поэтому мы и движемся в направлении единственной оставшейся по-настоящему социалистической страны- КНДР, которая, как известно из северокорейских СМИ, является бессменным чемпионом мира по футболу.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 21:29
У нас нет звезд? Зато у нас есть Дзюба!
Roman73
Roman73
вчера в 21:28
Реднапу , и впрочем всем нерусским выгоден Черчесов.
Пока Черчесов у руля Россия не конкурент.
STVA 1
STVA 1 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 21:11
Я не буду спорить но говорю то что знаю! И немецкая модель дешевле только гуглить неохота! Я тут уже полгода назад сбрасывал статью с моделью этой!Единственное мы с Вами солидарны это нужны перемены!
Nazi
Nazi ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:07
Я не хочу спорить, может и есть в России много хороших детских тренеров, но верится слабо. Ментально я думаю будет тоже самое. Типа "Бережем ворота, играем на результат, главное не пропустить, а там видно будет и т п и т д". А я говорю о тренерах, которые будут учить юных футболистов ИГРАТЬ В ФУТБОЛ.

Насчет немецкой модели, то она требует огромной инфраструктуры и миллиардов 10 евриков. Они так и сделали в свое время. Не думаю что кто-нибудь даст такие деньги. А французская модель столько не требует, и уж сборную, способную выходить из групп с финнами и датчанами вырастить вполне реально :)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:06
Как знать, как знать. Уверен , что будь другой тренер , многим , даже очень многим места в этой сборной не нашлось бы, да и капитан на 100% был бы другой. И навесы на столба наверняка бы не были бы единственной тактической задумкой. Все стараются в первую очередь ставить комбинационную игру, и только мы играем в Дзюбастую игру. Так что будь другой тренер , сыграли бы получше - определенно . Дзюба похоже запретил Черчесову играть в другой футбол.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:15
Гвардиола на дзюбу ставку не сделает.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:13
Уверен,что толковый тренер,добился результата куда выше,чем нынешний бездарь.Конечно бы чемпионами Европы или Мира не стали,но до 1/4 или полуфинала могли дойти.Правда бы эти ребята просто физически не выдержали таких нагрузок и умоляли Клоппа или Пепса,что бы он их отпустил. Кроме того,тренер должен быть не только стратегом,но и мотиватором. Ту же Германию взять, проиграли французам,причём и игрой не назовёшь,казалось что и с португальцами ждёт в лучшем случае ничья, а - нет, получите первый гол в свои ворота белобрысые. Но что в дальнейшем мы видим - гол не смутил,ребята просто поняли,что если они не начнут играть,то голов не видать как собственных ушей. И если сами не смогли забить,то создали такое давление,что соперник в смятении,сам себе забивал. У нас же что до перерыва,что после,правда чем дальше в лес,тем больше голов.При счёте 2-1, ну создайте давление,да хотя бы мало-мальское.а если не можете - то получите 4 место и распишитесь. Венгры и те с португальцами играли до последнего,а у французов даже выигрывали,но ничья.
Когда за спиной стоит Сафонов или Шунин и когда стоит Шмейхель,то чувствуется,что там где тонко,там и рвётся. И дело не в самом Матвее,а в том,что у него особого опыта нет,хотя больше,чем у Шунина. То ли дело Каспер капитан Лестера и бывает тоже косячит,с теми же бельгийцами,НО и может повлиять на ход игры,своими сейвами. Так,что в тренере тоже есть залог результата. Даже не занять 3 место в группе - это надо было умудриться.Фины,которых выиграли и те имеют призрачные шансы.
протон1
протон1
вчера в 20:07
я и говорил об этом. самая лучшая сборная была во времена рената биля. и пава. пав у него тренировался. спору нет сам бог не поможет уже этой сборной. еси игроки не хотят играть и не умеют. толку то их гнать ? пусть так и играют без чести и совести. куриные яйца на много круче чем у этих
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:57
какой футбол? Они то в хоккей давно разучились играть,всякие фины шведы обыгрывают. Пора им идти в баб-слей, вчетвером садиться в повозку и йоху-ху.
Triem
Triem
вчера в 19:52
После развала СССР развалилось образование, наука и производство, и при периферийном слабейшем капитализме (а в России именно такой) развалиться по всем законам должен и спорт, так что футбол тут не исключение. Гарри прав. Смена тренера и даже половины команды это лишь перестановка коек в борделе.
Менять нужно сначала базис, общественно-экономическую формацию, а за этим и наряду с этим поднимутся все отрасли и сферы. В общем капитализм нам не подходит. От него лучше только олигархату и в футболе они заинтересованы не столько сколько в прибыли, как того требует капитализм.
stachel
stachel
вчера в 19:37
Гарри прав. Он только не закончил мысль, почему это поколение такое убогое выросло? Все что вырастает в тепличных условиях, когда место в составе и миллионные контракты тебе гарантированы уже с 18 - 20 лет только из за паспорта, не может быть сильным и прочным. Лимит не может породить супер игроков, а только рыхлую и серую биомассу.
STVA 1
STVA 1 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 19:30
где сначала будут работать иностранные профи,

А у нас разве детских тренеров нет хороших? Именно детских! Я не про Чабанов спрашиаю! А детских тренеров у нас навалом! А систему менять надо я полностью с Вами согласен! Только не надо никаких 12 -15 лет , если взять на вооружение немецкую систему подготовки!
112910415
112910415
вчера в 19:24
то есть, если сборная слабая, непременно нужно держать
несменяемого слабого тренера ?!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:13
В истории было много примеров когда команды достойно выступали и долеко проходили благодаря таланту тренера
karnager
karnager
вчера в 19:10
Мутко мутится, лавэшка крутится . Зачем нам гимн? страна? недавно про зою космодемьянскую фильм был, там пивоваров забавно сказал, что каждый борется за свою буханочку хлеба))) у наших футболистов у каждого свой завод есть уже. Поэтому что нам страна и результаты...
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:08
Игроки конечно еще те полена. Что интересно, Головин как не умел бить по воротам в ЦСКА, так до сих пор в Монако не научился. 20-летний Дамсгорд показал ему мастер класс.
А с такой клоунской обороной Гвардиола и Клопп точно бы провалились, с их стилем игры. Тут нужен Моуриньо или Бердыев, чтобы хоть не позорно проигрывать и ничейку зацепить, а где то и фаворитов обыграть автобусом.
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:56
Харри красавчик,всегда говорит как есть. Дегенираты с РФС и РПЛ прислушайтесь!!! Может что поймёте!! Хотя вам дай любое поколение футболистов,да и тренеров всё равно с дегениратами и полуфабрикатами ни чего не добиться!
Nazi
Nazi
вчера в 18:54
Сборную нельзя создать (сколотить) тупо для какого хошь турнира.

Что бы получить хорошую сборную, надо менять всю систему того унылого футбола, что царит сейчас. И начинать надо с детского футбола, школ и академий футбола, где сначала будут работать иностранные профи, ну а потом можно и своих запускать, коли будут таковые. И детей принимать не по блатам и за деньги, а по таланту.

И вот после столь кропотливой и долгосрочной работы, лет через 12-15 можно будет получить сборную, которая никогда и нигде не опозорит родину.

А то что сейчас будет, ну не поможет, хоть убейтесь.

А будет то, что усатого уберут и поставят нового тренера. Обновят состав. И все будет по прежнему. Потому что футболисты выращенные в этой тухлой системе никогда не смогут соперничать выходцам из системы правильной!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:40
Все по делу сказал Реднапп. С нынешним составом это максимум России и никакой тренер тут не поможет. Нужно ждать когда вырастет новое поколение но глядя на результаты нашей молодежной сборной оптимизма не прибавляется.

Дания - Россия 4:1
Дания U-21 - Россия U-21 3:0
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:39
...Кто делает тренера великим? Правильно, футболисты. Когда у тебя играют одни звезды, это существенно облегчает работу...

О чём можно рассуждать, если главный тренер сборной, бывший кипер, и при этом у него постоянные проблемы даже с игроком №1, который защищает ворота сборной...

Чем занимаются на сборах?! Неужели бывшему киперу нельзя было подготовить молодого М.Сафонова, чтобы он не допустил такой "косяк", как первый мяч в свои ворота от сборной Дании, когда попросту потерял позицию, ворота, ориентацию в безобидной ситуации!

Что же тогда бывший вратарь может дать полезного полевым игрокам, когда с вратарями проблема?!
Gorasul
Gorasul
вчера в 18:38
Ну был же один экстра-класса и того не взяли - все ж его знают - Кокорин он...
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:29
Черчесов много говорил и работает он долго.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 18:24
Было бы ещё хуже и один и второй даже с миллиардными составами проваливаются))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 18:21, ред.
Здесь не столько талант тренера сколько его панибратские отношения с определенным кругом игроков Дзюба, Кудряшов, Семенов, Оздоев. Шунин ....которые приехали на евро мягко говоря не в лучшей форме. На что тренер упорно закрывал глаза.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 18:20
Согласен на все 100))))
Этим миллионерам до лампочки на все,на футбол,на болельщиков,на Россию)!
Нужно срочно резать зарплаты до минимума,может тогда хоть бегать начнут и бороться до последнего.
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