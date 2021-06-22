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Коке подколол ван дер Варта в ответ на критику сборной Испании

вчера, 19:31

Полузащитник сборной Испании Коке отреагировал на критику игры национальной команды от бывшего нидерландского футболиста Рафаэля ван дер Варта.

Ван дер Варт после двух матчей сборной Испании на Евро-2020 (ничьи со Швецией и Польшей) прокомментировал игру «Красной фурии»:

Испания ужасна, все, что они делают, это пасуют из одной точки в другую.

Коке ответил Рафаэлю:

Он хочет получить свой момент славы. Я отлично помню ван дер Варта. Его прекрасно можно рассмотреть на фотографии победного гола Иньесты в финале чемпионата мира.

Коке имеет в виду финальный матч ЧМ-2010, в котором Испания обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

В марте этого года было побито достижение ван дер Варта в сборной Нидерландов.

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ubhcuha8hvft
ubhcuha8hvft
сегодня в 00:38
    kd6b6csnr9vb
    kd6b6csnr9vb
    сегодня в 00:36
    А в это время в России Дзюба
    Dobermаn
    Dobermаn
    вчера в 22:09
    Коке хотел в стиле Рамоса или Крооса потролить опонента,но получилось глупо.Ван Дер Варт сказал про нынешнюю Испанию,а не за Испанию 10 года.И Раф прав,играют они 62ово.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 20:24
    Ван дер Ваарт то прав!
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 20:04
    Коке тогда по телевизору смотрел игры сборной Испании.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:36
    Дружелюбно потролили друг друга!🤣🤣🤣
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