Коке подколол ван дер Варта в ответ на критику сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Коке отреагировал на критику игры национальной команды от бывшего нидерландского футболиста .

Ван дер Варт после двух матчей сборной Испании на Евро-2020 (ничьи со Швецией и Польшей) прокомментировал игру «Красной фурии»:

Коке ответил Рафаэлю:

Коке имеет в виду финальный матч ЧМ -2010, в котором Испания обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

«Spain are horrible, all they do is pass from one place to another.» — Van de Vaart 🗣️



Koke didn't hold back on his response 😳🤣 pic.twitter.com/n277wqSfwQ