Шилгавы: «Чехия достигла того, чего хотела»

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выход своей команды в плей-офф турнира с 3-го места в группе.

Когда Сака и Стерлинг разбегаются с мячом, их очень трудно остановить. Что касается пропущенного мяча, мы вообще не накрыли Стерлинга. Мы ожидали, что соперник будет прессинговать сразу, так и случилось. Англия хотела забить быстрый гол и сделала это.

Мы вышли в плей-офф за тур до конца группового этапа и боролись с Англией за первое место в группе. Так что мы должны смотреть на это позитивно — мы достигли того, чего хотели.