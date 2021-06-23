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Шилгавы: «Чехия достигла того, чего хотела»

сегодня, 02:05
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выход своей команды в плей-офф турнира с 3-го места в группе.

Когда Сака и Стерлинг разбегаются с мячом, их очень трудно остановить. Что касается пропущенного мяча, мы вообще не накрыли Стерлинга. Мы ожидали, что соперник будет прессинговать сразу, так и случилось. Англия хотела забить быстрый гол и сделала это.

Мы вышли в плей-офф за тур до конца группового этапа и боролись с Англией за первое место в группе. Так что мы должны смотреть на это позитивно — мы достигли того, чего хотели.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:19
А наши вроде как и не особо хотели.
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