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Сантуш: «С Германией мы играли не в португальский футбол»

вчера, 23:52
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против команды Франции.

Мы все были разочарованы на обратном пути [из Германии]. Все чувствовали ответственность, и на следующий день игроки отреагировали должным образом. Они опытные и понимают, что иногда вы не побеждаете. Бывают случаи, когда даже топ-команды плохо справляются с поражениями.

Мы играли в субботу, было невероятно жарко. Здесь 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться. Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол. Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться.

Завтра мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о мотивации своей команды перед матчем с португальцами.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:43
Хочу чтоб Португалия не вылетела!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:25
Португальцы скорее всего и не выйдут из группы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:59
Крупно пролетели
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