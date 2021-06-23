Стерлинг: «Англии очень хорошо удаётся забивать и не пропускать»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
В этом матче можно выделить много положительных моментов. Сегодня мы лучше контролировали мяч, здорово находили бреши в обороне и добились нужного нам результата.
Если вы не пропускаете и в то же время забиваете, то становитесь победителем матча, и это то, что нам очень хорошо удаётся.
С самого начала наша задача заключалась в том, чтобы выиграть группу. Мы должны продолжать делать то, что делаем, быть надёжными в обороне и стараться использовать голевые моменты.
Англия забила 2 мяча за весь групповой этап и вышла в плей-офф с первого места. Это рекорд чемпионатов Европы.