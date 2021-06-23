Стерлинг: «Англии очень хорошо удаётся забивать и не пропускать»

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии прокомментировал победу над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

В этом матче можно выделить много положительных моментов. Сегодня мы лучше контролировали мяч, здорово находили бреши в обороне и добились нужного нам результата.

Если вы не пропускаете и в то же время забиваете, то становитесь победителем матча, и это то, что нам очень хорошо удаётся.

С самого начала наша задача заключалась в том, чтобы выиграть группу. Мы должны продолжать делать то, что делаем, быть надёжными в обороне и стараться использовать голевые моменты.