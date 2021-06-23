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Стерлинг: «Англии очень хорошо удаётся забивать и не пропускать»

сегодня, 03:49
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал победу над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

В этом матче можно выделить много положительных моментов. Сегодня мы лучше контролировали мяч, здорово находили бреши в обороне и добились нужного нам результата.

Если вы не пропускаете и в то же время забиваете, то становитесь победителем матча, и это то, что нам очень хорошо удаётся.

С самого начала наша задача заключалась в том, чтобы выиграть группу. Мы должны продолжать делать то, что делаем, быть надёжными в обороне и стараться использовать голевые моменты.

Англия забила 2 мяча за весь групповой этап и вышла в плей-офф с первого места. Это рекорд чемпионатов Европы.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:06
Точно! 2 шара за 3 матча — отличная способность забивать. ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:08
Англия уже не та!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:27
Залог успеха в обороне.
Mangur
Mangur
сегодня в 04:27
Ушли в оборону и не проиграли
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:22
Понты до хорошего не доведут. Будет и то и другое, но только у ваших соперников.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Это все прописные истины. В футболе надо забивать и не пропускать. Тогда и победа будет. Ничего нового.
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