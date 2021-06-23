Модрич: «Когда мы играем вот так, то представляем опасность для всех»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы очень рады, потому что провели отличный матч и вышли в следующий раунд. Мы не были довольны нашим выступлением в первых двух матчах и знали, что можем лучше. Когда мы играем вот так [как с Шотландией], то представляем опасность для всех.

Этот гол многое значит для меня, но наша игра значит больше. Я рад, что мой гол помог, но самое важное — это то, что команда победила.