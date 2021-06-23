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Модрич: «Когда мы играем вот так, то представляем опасность для всех»

сегодня, 02:59
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы очень рады, потому что провели отличный матч и вышли в следующий раунд. Мы не были довольны нашим выступлением в первых двух матчах и знали, что можем лучше. Когда мы играем вот так [как с Шотландией], то представляем опасность для всех.

Этот гол многое значит для меня, но наша игра значит больше. Я рад, что мой гол помог, но самое важное — это то, что команда победила.

Модрич забил второй гол своей команды в матче с Шотландией и стал самым возрастным автором забитого мяча на Евро в истории сборной Хорватии.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:31
Так легко говорить когда играешь против таких соперников как Шотландия, Финляндия, С.Македония, Россия....
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Победа важнее всего.
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