Влашич: «Мы знали, что мы сильнее Шотландии»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Это был отличный матч. Мы знали, что можем так играть. Соперник сравнял счёт, но мы сохраняли спокойствие и знали, что мы лучше них и можем создать больше моментов. В итоге мы одержали убедительную победу. Думаю, это именно та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть.

Я всегда готов играть, независимо от того, в старте ли я или на скамейке запасных. Я могу какое-то время не появляться на поле, но это не имеет значения. Я всегда готов помочь команде. В сборной не так много мест, и я хочу быть её частью как можно дольше.