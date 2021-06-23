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Влашич: «Мы знали, что мы сильнее Шотландии»

сегодня, 04:28
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Это был отличный матч. Мы знали, что можем так играть. Соперник сравнял счёт, но мы сохраняли спокойствие и знали, что мы лучше них и можем создать больше моментов. В итоге мы одержали убедительную победу. Думаю, это именно та сборная Хорватии, которую мы все хотим видеть.

Я всегда готов играть, независимо от того, в старте ли я или на скамейке запасных. Я могу какое-то время не появляться на поле, но это не имеет значения. Я всегда готов помочь команде. В сборной не так много мест, и я хочу быть её частью как можно дольше.

Влашич открыл счёт в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:23
Везёт тому, кто везёт. А хорваты везли лучше и увеоеннее
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:18
Сказал громко - а что дальше...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:28
Тут без вопросов.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:35
Главное без травм, а то в конце первого тайма было боязно за Николу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:30
Откровенно говоря хорватам повезло.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:34
Влашича понесло. Надолго ли?
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