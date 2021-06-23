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Далич: «Эти 10 дней были большим испытанием для сборной Хорватии»

сегодня, 05:26
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выход своей команды в плей-офф турнира со 2-го места в группе.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Вы наша сила, а мы будем вашей гордостью. Эти 10 дней были большим испытанием для меня и других [членов сборной]. Мы показали, на что мы способны.

Мы не опустили руки, пропустив гол. Мы верили, что справимся, продолжили спокойно играть и не теряли концентрации. Это было сложный матч против непростого соперника, но мы справились.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высоко оценил выступление своей команды в матче с Шотландией.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:07
Ну с шотландцами хорваты здорово смотрелись.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:10
Главное – вышли из группы. В отличие от некоторых других.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:28
Это стоило того
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:10
Всем было несладко.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:27
Пока всё идёт по плану.
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