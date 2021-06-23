Далич: «Эти 10 дней были большим испытанием для сборной Хорватии»

Главный тренер сборной Хорватии прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выход своей команды в плей-офф турнира со 2-го места в группе.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас. Вы наша сила, а мы будем вашей гордостью. Эти 10 дней были большим испытанием для меня и других [членов сборной]. Мы показали, на что мы способны.

Мы не опустили руки, пропустив гол. Мы верили, что справимся, продолжили спокойно играть и не теряли концентрации. Это было сложный матч против непростого соперника, но мы справились.