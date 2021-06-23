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Моуриньо: «Арнаутович говорил, что он лучше Ибрагимовича, Адриано и Креспо»

вчера, 15:39

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал о диалоге с нападающим Марко Арнаутовичем, когда футболист перешёл в «Интер» на правах аренды в 2009 году.

Когда Бранка [спортивный директор «Интера»] прибыл с Арнаутовичем, мы тренировались, и я решил подойти и поздороваться. В первом сезоне в «Интере» моими нападающими были Ибрагимович, Адриано, Креспо и Хулио Крус.

Мы с Арнаутовичем пожали друг другу руки, обменялись парой слов, и Марко говорит мне: «Мистер, я лучше их всех». Это Арнаутович, парень с невероятной уверенностью, но которого любит вся команда.

На Евро-2020 Арнаутович получил дисквалификацию от УЕФА за оскорбление футболистов Северной Македонии.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 18:55
В итоге он в 32 всеми забытый доигрывает в Китае, а Златан в 40 наводит шухер в топ-чемпионате )))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:45
Тяжеловат он, на нашего Дзюбу похож.
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:30
В Playstation может быть и лучше
УЕСКА
УЕСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:22
С Украиной плохо сыграл но против Македонии удачно вышел на замену и гол забил. Посмотрим что в плей офф он покажет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:17
На этом Евро Марко только моменты гробит , толку от него ноль.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:02
Сынок он ещё
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:52
К чему он это вспомнил?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:13
Неспроста Жозик вспомнил этот эпизод.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 15:49
Похоже Арнаутович любитель понтов и за языком не всегда следит. В наше время это в Европе не приветствуется.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:48, ред.
Тогда он про отношениях с их албанскими мамочками не распространялся еще? Впрочем, оно и к лучшему, раз там был Ибрагимович, его карьера могла бы несвоевременно завершиться двойным переломом ног...
juchok
juchok
вчера в 15:46
Австрийский Сапогов, на первую тренировку Вердера пришел в бутсах с надписью "Победитель ЛЧ", да и в самом Интере КПД 0, но гонору то
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:41
Не правдо всё это,Арнаутович скромняга!😜
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