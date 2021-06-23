Моуриньо: «Арнаутович говорил, что он лучше Ибрагимовича, Адриано и Креспо»

Главный тренер «Ромы» рассказал о диалоге с нападающим , когда футболист перешёл в «Интер» на правах аренды в 2009 году.

Когда Бранка [спортивный директор «Интера»] прибыл с Арнаутовичем, мы тренировались, и я решил подойти и поздороваться. В первом сезоне в «Интере» моими нападающими были Ибрагимович, Адриано, Креспо и Хулио Крус.

Мы с Арнаутовичем пожали друг другу руки, обменялись парой слов, и Марко говорит мне: «Мистер, я лучше их всех». Это Арнаутович, парень с невероятной уверенностью, но которого любит вся команда.