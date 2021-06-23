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Грилиш: «Я хочу пойти по стопам Гаскойна и Руни»

сегодня, 13:54

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш заявил, что выступление на чемпионате Европы может помочь ему перейти в большой клуб.

Такие турниры [как Евро] очень важны в карьере футболистов, потому что здесь можно зарекомендовать себя. Если вы посмотрите в прошлое, то можете вспомнить Пола Гаскойна на чемпионате мира 1990 года. Именно там он проявил себя впервые. Конечно, он был хорошо известен и раньше, но я думаю, что все помнят его по выступлениям именно на том турнире.

Вы можете вспомнить Уэйна Руни на Евро-2004. Я думаю, что именно тогда он показал, что будет одним из лучших игроков в мире. Я надеюсь пойти по их стопам. Надеюсь, что у меня будут шансы проявить себя на Евро-2020.

Напомним, что Пол Гаскойн является кумиром Грилиша.

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:23
Еще один алкаш)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:16
Пей столько же пива, пойдешь как раз по их стопам
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 14:14
Хочешь пойти по их стопам - бухай, дерись, посылай всех!!!!! И про папироски не забывай
STVA 1
STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 14:07
Пить он уже научился))
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 13:55
Спиться и рано закончить?
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