Грилиш: «Я хочу пойти по стопам Гаскойна и Руни»

Полузащитник сборной Англии заявил, что выступление на чемпионате Европы может помочь ему перейти в большой клуб.

Такие турниры [как Евро] очень важны в карьере футболистов, потому что здесь можно зарекомендовать себя. Если вы посмотрите в прошлое, то можете вспомнить Пола Гаскойна на чемпионате мира 1990 года. Именно там он проявил себя впервые. Конечно, он был хорошо известен и раньше, но я думаю, что все помнят его по выступлениям именно на том турнире.

Вы можете вспомнить Уэйна Руни на Евро-2004. Я думаю, что именно тогда он показал, что будет одним из лучших игроков в мире. Я надеюсь пойти по их стопам. Надеюсь, что у меня будут шансы проявить себя на Евро-2020.