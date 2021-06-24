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Инсинье: «Будем показывать привычный для себя футбол в матче с Австрией»

вчера, 23:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавтра в 22:00 Не начался

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Австрии.

Мы посмотрели некоторые из матчей сборной Австрии. Деталей пока что не обсуждали. Австрия — это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать.

Мы точно не позволим ей ничего навязывать, будем показывать привычный для себя футбол. Нам нужно лишь сохранять спокойствие.

Италия повторила свою лучшую беспроигрышную серию в истории.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:55
Чтобы не говорили а Италия на голову сильнее Австрии.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:53
Играют хорошо!Почему бы нет
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