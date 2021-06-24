Инсинье: «Будем показывать привычный для себя футбол в матче с Австрией»

Форвард сборной Италии порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Австрии.

Мы посмотрели некоторые из матчей сборной Австрии. Деталей пока что не обсуждали. Австрия — это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать.

Мы точно не позволим ей ничего навязывать, будем показывать привычный для себя футбол. Нам нужно лишь сохранять спокойствие.