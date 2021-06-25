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Все игроки «Рубина» будут привиты от коронавируса

сегодня, 14:57

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что игроки казанского клуба проходят вакцинацию от COVID-19.

Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня. ⠀

Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».

Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили, что футболисты и сотрудники клуба демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса.

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:09
Мельдонием.
112910415
112910415
сегодня в 15:07
какой разный уровень сознательности !
вот в Урале заставить не могут ...
beefs
beefs
сегодня в 15:02
Ну и что, имеют на это право...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:02
Всем клубам надо привиться!
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