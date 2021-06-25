Все игроки «Рубина» будут привиты от коронавируса

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что игроки казанского клуба проходят вакцинацию от COVID-19.
Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня. ⠀
Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».
Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от COVID-19— «Рубин» Казань (@fcrk) June 25, 2021
⠀
Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.
⠀
Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина». pic.twitter.com/lgpVUo1jbd
Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили, что футболисты и сотрудники клуба демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса.
вот в Урале заставить не могут ...
вот в Урале заставить не могут ...