Все игроки «Рубина» будут привиты от коронавируса

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сегодня, 14:57

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что игроки казанского клуба проходят вакцинацию от COVID-19.

Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня. ⠀

Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина».

Игроки «Рубина» проходят вакцинацию от COVID-19

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Все игроки основного состава команды будут привиты вакциной от COVID-19 «Спутник V». Первый этап вакцинации проходит 25 июня.

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Ранее вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба и персонал «Рубина». pic.twitter.com/lgpVUo1jbd — «Рубин» Казань (@fcrk) June 25, 2021

Ранее в пресс-службе «Зенита» сообщили, что футболисты и сотрудники клуба демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса.