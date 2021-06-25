Терюшков: «Футболистам нужно делать исключение в вопросе вакцинации»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выразил надежду, что для футболистов будет сделано послабление в вопросе вакцинации от коронавируса.
В начале сезона-2021/22 РПЛ «Химкам» предстоит провести два выездных матча в Краснодарском крае, где были введены новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией.
У «Химок» второй тур в Краснодаре, в Сочи мы играем 15-16 августа. Вакцинироваться 100% надо, у нас в Московской области сейчас активно идет прививочная кампания. 100% надо прививаться всему административно-управленческому персоналу клуба, относительно спортсменов нужно делать какое-то медицинское исключение, по справкам ПЦР не старше двух дней.
У нас есть игроки, и не только в нашем клубе, которые обладают иностранным паспортом. Нужно какие-то переговоры провести и сделать исключения для спортсменов.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубам нужны разъяснения от РФС по ситуации с массовой вакцинацией.