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Терюшков: «Футболистам нужно делать исключение в вопросе вакцинации»

сегодня, 13:52

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выразил надежду, что для футболистов будет сделано послабление в вопросе вакцинации от коронавируса.

В начале сезона-2021/22 РПЛ «Химкам» предстоит провести два выездных матча в Краснодарском крае, где были введены новые ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией.

У «Химок» второй тур в Краснодаре, в Сочи мы играем 15-16 августа. Вакцинироваться 100% надо, у нас в Московской области сейчас активно идет прививочная кампания. 100% надо прививаться всему административно-управленческому персоналу клуба, относительно спортсменов нужно делать какое-то медицинское исключение, по справкам ПЦР не старше двух дней.

У нас есть игроки, и не только в нашем клубе, которые обладают иностранным паспортом. Нужно какие-то переговоры провести и сделать исключения для спортсменов.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубам нужны разъяснения от РФС по ситуации с массовой вакцинацией.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 14:29
Нужно обязательная поголовная вакцинация для всех футболистов, чтобы все были в равных условиях. Да и потом вообще может быть что-нибудь и в игре поменяется, говорят эти прививки иногда могут творить чудеса
YVG
YVG
сегодня в 14:09
Нашим футболистам было сделано послабление на ЧЕ.
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