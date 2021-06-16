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«Снимаем шляпу, Алексей». «Аталанта» отреагировала на гол Миранчука

16 июня 2021, 20:33
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на гол своего полузащитника Алексея Миранчука в матче со сборной Финляндии.

«Снимаем шляпу, Алексей», — говорится в сообщении.

Единственный гол в матче с Финляндией забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук после передачи Артёма Дзюбы.

Ранее сборная России показала фото из раздевалки после победы над Финляндией.

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Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Smoke Buddah (раскрыть)
вчера в 11:14
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    18 июня в 23:48
    У вас АПЛ=англичане. Опомнитесь! Та сплошь легионеры!! Значит говорить что апл дно аргументируя тем, что сборная Англии ничего не выигрывает это... ну вы поняли)
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    18 июня в 15:55
    1) НЕ лучшие, а одни из лучших в мире и они не англичане))
    2) Итальянские "середняки" на Евро практически всегда лучшие игроки матча.)
    3) Если бы не Скомина и не УЕФА, то и ЛЧ саксы бы не выигрывали)
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    18 июня в 00:32
    Сборную и клубы то не смешивайте в один чан) Лучшие игроки мира - в АПЛ, а любой игрок-середняк из АПЛ в Италии с её черепашими скоростями и катеначчо тут же становится топом)
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    17 июня в 15:50
    Знайте наших. Миранчук молодчага!!!!
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    17 июня в 15:32, ред.
    Чифир лично подкладывал Чакиров, Куйперсов и прочую шолуху. Лидер серии А по игре полностью переиграл Лион и Порту. С Аяксом после 1:1 в Амстердаме дома откровенно фраернулись, поведя в счёте, однако Шоне наиграл на 2 КК, а не получил ни одной и был успешно заменён. Пенальти на Дибале был железный, но его не поставили, точно такой же не поставили в Амстердаме. С Лионом и Порту вылетели из-за липовых пенок, по тупому правилу выездного гола. А Лион потом, издевательски и на классе уработал лучший клуб АПЛ - МС)), так то.
    И вообще, "родоначальники" футбола не имеют даже нормальных тренеров. Когда в последний раз тренер англичанин выигрывал Чемпионат?) Почему все вратари-англичане дырявые?) Почему сборная англии считается топовой? Ведь никогда ничего не выигрывала (1966 год не в счёт, Тофик Бахрамов ошибся, что сам и признал спустя 20 лет). Что будет с английским футболом, если оттуда произойдёт отток капитала? Вот когда ответите на эти вопросы, тогда можно и с захватывающих теорий посмеяться. По факту же физические законы и в финансовом поле работают. Ничто ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. После фарсополли в Италии в 2006 году миллионы утекли в англию, вместе с топовыми тренерами, функционерами и игроками. А так бы АПЛ была как УПЛ.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    17 июня в 15:03
    Такие теории интересные и захватывающие) Чеферин наверное лично подкладывал лидеру итальянского чемпионата то Аякс, то Лион, то Порту, которые разносили его в пух и прах)
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    17 июня в 14:53
    В данном случае это не имеет никакого значения.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    17 июня в 14:50
    Вы случайно не с Рен-Тв?
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    17 июня в 13:29
    За предательство суперлиги УЕФА превратило ЛЧ (Лигу Чиферина) в Кубок Английской Лиги, сокращенно - К.А.Л.
    Дальше выводы делайте сами.)
    Не исключено, что теперь и сборную англии будут тянуть всеми силами на ЧЕ. Ведь эта сборная, которую наигранно позиционируют топовой никогда не выигрывала ЧЕ. ЧМ тоже, ведь тот домашний 1966 года липовый. Тофик Бахрамов признался, что ошибся.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    17 июня в 11:28
    Ну если финал ЛЧ это дно...)
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    17 июня в 11:04
    Серия А рулит, что ни матч, то игрок сериАла лучший. АПЛ на дне)
    milanetto9
    milanetto9
    17 июня в 09:17
    У команды нет сыгранности почти нет ударов с дальней дистанции почему -то, с финами попытки были и вроде получалось,не надо бояться брать игру на себя.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    16 июня в 23:24
    Больше всего удивило - это то, что он один в прессинг шел до последних минут. Дзюба помер еще в первом тайме. А остальные где??? Дзюба в центре дежурил два матча , а толку??? Убежать не может, принять не может, обыграть не может . Соболев или Заболотный были бы полезнее в разы. Оба техничнее , быстрее, выносливее, прессингуют весь матч. Дзюба - это горе нашей сборной, но Стасик этого не понимает.
    Кому Головин, Зобнин, Дивеев должны отдавать пас на ход??? Некому. Дзюба никакущий уже. Евро - это не РПЛ.
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 июня в 22:54
    Поздравили - молодцы!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    16 июня в 22:18
    цену набивают
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    16 июня в 22:17
    Игроки то хорошие, но тренера на них нет. Головин сегодня был свободным художником, точнее опять бегунком, очень, он мог бы последний пас отдать, а в итоге кучу черновой работы повесили на самого техничного
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 июня в 22:14
    Уровень Малиновского на днях видел, физуха и все там
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 июня в 22:13
    Респект, зениту пока что не на что реагировать
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 июня в 22:03
    Да у Иличича после нового года конкуренция с Миранчуком, кто выйдет на замену...
    Иличич или Миранчук....
    Rheinfall
    Rheinfall ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 июня в 22:02
    молодой Пессина еще имеется , который по лучше так же. а Малина немного на др позиции но спорить тупо он сильнее железнодорожника
    Rheinfall
    Rheinfall ответ Q-J-G (раскрыть)
    16 июня в 21:59
    и больше ничего .... изначально гл конкурентом его считался Папу Гомес , но он ушел а в игре Миранчука не все так хорошо.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Rheinfall (раскрыть)
    16 июня в 21:48
    Вот Иличич то как раз после нового года был никакой. Его с огромным успехом заменил Малиновский. А вот до уровня Малиновского Алексею ой как далеко. Да и сегодня кроме гола то и вспомнить больше нечего. Был правда еще момент , но дали ему под правую ногу - это удивительно. Соперники знают у кого из наших какая нога бьющая, а наши не в курсе получается. а это косячок значимый, момент то угробили.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июня в 21:27
    Это как раз классический гол Алексея,такие он забивал и в Локо,да и первый гол в ИТалии он забил так же.Даже без движения,с места,почти с той же точки.
    Ironigor
    Ironigor
    16 июня в 21:25
    ПРИВЕТ ИЗ ИТАЛИИ АЛЕКСЕЙ !!!
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Rheinfall (раскрыть)
    16 июня в 21:21
    Но не настолько же нереально как:
    Аталанта-Милан 0:2 играет с 87 мин.
    Аталанта-Ювентус 1:2 играет с 83 мин.

    Две крайние игры, очень мало игрового времени.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    16 июня в 21:14
    У них там свой боярский в шляпе
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    16 июня в 21:12, ред.
    Если учесть, сколько игрового времени имеет А.Миранчук, играя за "Аталанту", то, уважаемый, Вы льстите Гасперини) Игра Миранчука-это его заслуга)
    Rheinfall
    Rheinfall ответ Q-J-G (раскрыть)
    16 июня в 21:09
    Нереально , пока Иличич сильнее его на голову хотя и старше возрастом.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    16 июня в 21:08
    Звучит как откровение Дзюбы!)
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