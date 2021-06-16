«Снимаем шляпу, Алексей». «Аталанта» отреагировала на гол Миранчука

Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на гол своего полузащитника Алексея Миранчука в матче со сборной Финляндии.
«Снимаем шляпу, Алексей», — говорится в сообщении.
𝗧𝗔𝗞𝗘 𝗔 𝗕𝗢𝗪, 𝗔𝗟𝗘𝗞𝗦𝗘𝗬 🎩💫#EURO2020 #Miranchuk #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 16, 2021
📸 ©UEFA pic.twitter.com/5avjymF9fb
Единственный гол в матче с Финляндией забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук после передачи Артёма Дзюбы.
Ранее сборная России показала фото из раздевалки после победы над Финляндией.
2) Итальянские "середняки" на Евро практически всегда лучшие игроки матча.)
3) Если бы не Скомина и не УЕФА, то и ЛЧ саксы бы не выигрывали)
2) Итальянские "середняки" на Евро практически всегда лучшие игроки матча.)
3) Если бы не Скомина и не УЕФА, то и ЛЧ саксы бы не выигрывали)
И вообще, "родоначальники" футбола не имеют даже нормальных тренеров. Когда в последний раз тренер англичанин выигрывал Чемпионат?) Почему все вратари-англичане дырявые?) Почему сборная англии считается топовой? Ведь никогда ничего не выигрывала (1966 год не в счёт, Тофик Бахрамов ошибся, что сам и признал спустя 20 лет). Что будет с английским футболом, если оттуда произойдёт отток капитала? Вот когда ответите на эти вопросы, тогда можно и с захватывающих теорий посмеяться. По факту же физические законы и в финансовом поле работают. Ничто ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. После фарсополли в Италии в 2006 году миллионы утекли в англию, вместе с топовыми тренерами, функционерами и игроками. А так бы АПЛ была как УПЛ.
И вообще, "родоначальники" футбола не имеют даже нормальных тренеров. Когда в последний раз тренер англичанин выигрывал Чемпионат?) Почему все вратари-англичане дырявые?) Почему сборная англии считается топовой? Ведь никогда ничего не выигрывала (1966 год не в счёт, Тофик Бахрамов ошибся, что сам и признал спустя 20 лет). Что будет с английским футболом, если оттуда произойдёт отток капитала? Вот когда ответите на эти вопросы, тогда можно и с захватывающих теорий посмеяться. По факту же физические законы и в финансовом поле работают. Ничто ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. После фарсополли в Италии в 2006 году миллионы утекли в англию, вместе с топовыми тренерами, функционерами и игроками. А так бы АПЛ была как УПЛ.
Дальше выводы делайте сами.)
Не исключено, что теперь и сборную англии будут тянуть всеми силами на ЧЕ. Ведь эта сборная, которую наигранно позиционируют топовой никогда не выигрывала ЧЕ. ЧМ тоже, ведь тот домашний 1966 года липовый. Тофик Бахрамов признался, что ошибся.
Дальше выводы делайте сами.)
Не исключено, что теперь и сборную англии будут тянуть всеми силами на ЧЕ. Ведь эта сборная, которую наигранно позиционируют топовой никогда не выигрывала ЧЕ. ЧМ тоже, ведь тот домашний 1966 года липовый. Тофик Бахрамов признался, что ошибся.
Кому Головин, Зобнин, Дивеев должны отдавать пас на ход??? Некому. Дзюба никакущий уже. Евро - это не РПЛ.
Кому Головин, Зобнин, Дивеев должны отдавать пас на ход??? Некому. Дзюба никакущий уже. Евро - это не РПЛ.
Иличич или Миранчук....
Иличич или Миранчук....
Аталанта-Милан 0:2 играет с 87 мин.
Аталанта-Ювентус 1:2 играет с 83 мин.
Две крайние игры, очень мало игрового времени.
Аталанта-Милан 0:2 играет с 87 мин.
Аталанта-Ювентус 1:2 играет с 83 мин.
Две крайние игры, очень мало игрового времени.