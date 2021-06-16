«Снимаем шляпу, Алексей». «Аталанта» отреагировала на гол Миранчука

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16 июня 2021, 20:33

Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на гол своего полузащитника в матче со сборной Финляндии.

«Снимаем шляпу, Алексей», — говорится в сообщении.

Единственный гол в матче с Финляндией забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук после передачи Артёма Дзюбы.

Ранее сборная России показала фото из раздевалки после победы над Финляндией.