«Зенит» отметил высокую сознательность игроков в вопросе вакцинации

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что футболисты и сотрудники клуба демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса.
С момента запуска вакцины у всех спортсменов и сотрудников клуба была и остается возможность бесплатно пройти вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер, но при этом мы отмечаем высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит».
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубам нужны разъяснения от РФС по ситуации с массовой вакцинацией.