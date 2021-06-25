«Зенит» отметил высокую сознательность игроков в вопросе вакцинации

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сегодня, 13:59

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что футболисты и сотрудники клуба демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса.

С момента запуска вакцины у всех спортсменов и сотрудников клуба была и остается возможность бесплатно пройти вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер, но при этом мы отмечаем высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит».