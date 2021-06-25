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«Зенит» отметил высокую сознательность игроков в вопросе вакцинации

сегодня, 13:59

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что футболисты и сотрудники клуба демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса.

С момента запуска вакцины у всех спортсменов и сотрудников клуба была и остается возможность бесплатно пройти вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер, но при этом мы отмечаем высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубам нужны разъяснения от РФС по ситуации с массовой вакцинацией.

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Зенит
Источник: tass.ru
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Все комментарии
David Young
David Young ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 14:15, ред.
Здравствуйте. Пока не планируются изменения в том что касается призов за конкурсы на сайте. Но ваше предложение, как и ваше пожелание, были услышаны.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:13
Правильно делают,нечего храбриться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:09
Они под жёстким контролем
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