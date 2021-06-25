Смольниковым интересуется европейский клуб, выступающий в еврокубках

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника , рассказал об интересе к 32-летнему футболисту.

Предложений много, но четкого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть, как в России, так и в Европе.

В России — хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов.