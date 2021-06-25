ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухи

Смольниковым интересуется европейский клуб, выступающий в еврокубках

сегодня, 15:31

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал об интересе к 32-летнему футболисту.

Предложений много, но четкого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть, как в России, так и в Европе.

В России — хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов.

Последним клубом Смольникова был «Краснодар».

Все новости
СлухиСмольников ведёт переговоры с «Ахматом», «Химками» и «Арсеналом»
Сегодня, 16:34 Комментарии4
В «Краснодаре» объяснили наличие профиля Рондона на официальном сайте клуба
Сегодня, 14:14 Комментарии6
Слухи«Краснодар» интересуется форвардом из чемпионата Беларуси
Сегодня, 13:47 Комментарии4
Слухи «Ротор» заинтересован в услугах Бавина
Сегодня, 12:41 Комментарии3
Слухи«Краснодар» и «Бешикташ» поспорят за форварда «Ривер Плейт»
Сегодня, 11:48 Комментарии4
Слухи«Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по Лукасу Торрейре
Сегодня, 10:44 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:32
Свободный агент, с опытом выступлений за сборную. Если договорятся по зарплате, то почему бы не взять на короткий контракт?
SAFqwer
SAFqwer
сегодня в 16:23
А утки уже летят высоко
Летать так летать,
Я им помашу рукой...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:01
Смольниковым ещё многие интересуются странно.
YVG
YVG
сегодня в 15:51, ред.
Стоит пожелать ему удачи, не все же, как Чалов, едут в Ювентус.
За адекватность
За адекватность ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:49
Я Вас приветствую!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:38
Что за клуб? "Нефтчи", "Кайрат", "Жальгирис" или "Шахтер" Солигорск?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:37
Стольников своё время уже отыграл. Агент просто хочет его трудоустроить и срубить денег
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:33
Во наворотил маньяк))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100