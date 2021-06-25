Смольниковым интересуется европейский клуб, выступающий в еврокубках

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал об интересе к 32-летнему футболисту.
Предложений много, но четкого понимания, где Игорь продолжит карьеру, пока нет. Варианты есть, как в России, так и в Европе.
В России — хорошие, крепкие команды. А европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов.
Последним клубом Смольникова был «Краснодар».
Летать так летать,
Я им помашу рукой...
Летать так летать,
Я им помашу рукой...