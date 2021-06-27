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ПСЖ договорился с «Интером» о трансфере Хакими

27 июня 2021, 09:36

Руководство ПСЖ практически оформило переход защитника «Интера» Ашрафа Хакими.

Сумма сделки составит 60 млн евро, еще 10 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

22-летний футболист пройдет медосмотр на следующей неделе, контракт Хакими с парижанами будет рассчитан до июня 2026 года.

Ещё одним претендентом на игрока был «Челси». Лондонский клуб предлагал трёх своих футболистов.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 июня в 17:23
Неплохо заработали. Но могли и дороже продать.
steelhead
steelhead
27 июня в 13:52
Распродажа Интера началась
Ashtray
Ashtray ответ juvenale (раскрыть)
27 июня в 13:51
    ProKop92
    ProKop92
    27 июня в 12:51
    Шэйхи психанули конкретно...
    Keni Tanirverdiyev
    Keni Tanirverdiyev
    27 июня в 12:46
    как же Реал отдал его не понимаю
    juvenale
    juvenale
    27 июня в 11:45, ред.
    как там говорил шейх из ПСЖ, футбол для всех и супер лига зло хахахахахах
    Ironigor
    Ironigor
    27 июня в 11:36
    ПСЖ напоминает сороку, которая всё что блестит тащит себе в гнездо !!!)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
    27 июня в 11:23, ред.
    Доказано что побеждает команда Звезда!Когда то Жозе Моуринью сказал: «Команда из 11 Аспиликуэт выиграла бы Лигу чемпионов»
    И это правда!Команда из 11 Неймаров даже лигу 1 не возьмет))
    Брулин
    Брулин
    27 июня в 11:00
    ПСЖ скупает все, что блестит. Зачем им Хакими, если они играют в 4 защитника, а свои лучшие качества он показывал в командах, которые играли по другой схеме с 3 центральными?
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    27 июня в 10:48
    нужен тренер, который поставит их на место! они как девки себя ведут, когда что-то идёт не так! в команде звёзд хоть отбавляй, а толку мало!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    27 июня в 10:05
    Шейхи скупили всё и всех но всё равно без евротрофеев.
    Romeo 777
    Romeo 777
    27 июня в 10:00
    Лучше было бы уже остаться в Интере, если конечно Хакими не мечтал с юношества выигрывать чемпионат Франции.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    27 июня в 09:39
    Деньги сделали своё...
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