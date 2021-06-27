ПСЖ договорился с «Интером» о трансфере Хакими

Руководство ПСЖ практически оформило переход защитника «Интера» Ашрафа Хакими.
Сумма сделки составит 60 млн евро, еще 10 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
22-летний футболист пройдет медосмотр на следующей неделе, контракт Хакими с парижанами будет рассчитан до июня 2026 года.
Ещё одним претендентом на игрока был «Челси». Лондонский клуб предлагал трёх своих футболистов.
И это правда!Команда из 11 Неймаров даже лигу 1 не возьмет))
И это правда!Команда из 11 Неймаров даже лигу 1 не возьмет))