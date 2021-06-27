ПСЖ договорился с «Интером» о трансфере Хакими

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27 июня 2021, 09:36

Руководство ПСЖ практически оформило переход защитника «Интера» .

Сумма сделки составит 60 млн евро, еще 10 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

22-летний футболист пройдет медосмотр на следующей неделе, контракт Хакими с парижанами будет рассчитан до июня 2026 года.

Ещё одним претендентом на игрока был «Челси». Лондонский клуб предлагал трёх своих футболистов.