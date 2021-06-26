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Серхио Рамос ищет дом в Париже

сегодня, 19:24

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ.

Как сообщается, французский клуб является лидером в борьбе за футболиста. В последние дни Рамос активно ищет себе дом в Париже.

Ранее появилась информацию о том, что Серхио принял решение перейти в ПСЖ из-за Неймара.

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ПСЖ  Рамос Серхио
Перевод с as.com
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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:11
Париж для С.Рамоса за 15 миллионов оказался "ближе", чем Мадрид за 12 миллионов...

И не надо ни слова о Ф.Пересе...
Ф.Перес, и предлагал, и ожидал ответ от С.Рамоса...

Но, как оказалось: "Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше".
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:06
Посмотрим что он покажет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:01
Для него идеальный вариант.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:54
Ну можно годик другой и в ПСЖ поиграть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:50
Чувствую что найдёт, без хаты точно не останется. Если что Неймар добавит !!!)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:50
В добрый путь.
beefs
beefs
сегодня в 19:32
Значит перейдет в ПСЖ...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:31
Ну значит уже определился с ПСЖ
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