Серхио Рамос ищет дом в Париже

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ.
Как сообщается, французский клуб является лидером в борьбе за футболиста. В последние дни Рамос активно ищет себе дом в Париже.
Ранее появилась информацию о том, что Серхио принял решение перейти в ПСЖ из-за Неймара.
И не надо ни слова о Ф.Пересе...
Ф.Перес, и предлагал, и ожидал ответ от С.Рамоса...
Но, как оказалось: "Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше".
И не надо ни слова о Ф.Пересе...
Ф.Перес, и предлагал, и ожидал ответ от С.Рамоса...
Но, как оказалось: "Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше".