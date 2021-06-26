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«Астон Вилла» может побить свой трансферный рекорд, подписав Абрахама

сегодня, 17:55

Нападающий Тэмми Абрахам может покинуть «Челси» этим летом.

Как сообщается, «синие» готовы продать форварда, который не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля. Главным претендентом на Абрахама является «Астон Вилла».

«Львы» готовы заплатить за переход нападающего 40 млн фунтов стерлингов, тем самым побив свой трансферный рекорд. На данный момент рекордным переходом «Астон Виллы» является трансфер Эмилиано Буэндии из «Норвича» за 34,5 млн фунтов стерлингов, который состоялся этим летом.

Напомним, что Абрахам уже выступал за «Астон Виллу» на правах аренды в сезоне 2018/19. Тогда форвард провёл 40 матчей и забил 26 голов в рамках Чемпионшипа, чем помог команде вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

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David Young
David Young
сегодня в 19:04, ред.
С приходом Томаса Тухеля Тэмми Абрахам стал играть нечасто, он явно не будет играть намного больше в будущем, а скорый уход Тухеля, даже если брать относительно долгое время, является крайне маловероятным.

Астон Вилла сейчас является крепким середняком АПЛ, в бирмингемском клубе Тэмми уже играл, причём очень успешно, их стиль игры подходит ему. К тому же и уровень клуба будет подходящим - довольно высокий, однако не среди топов Англии, это уровень который Тэмми точно потянет.

В общем я думаю что трансфер не только состоится, но это пойдёт на благо двум клубам которые могут осуществить трансфер, а также футболисту который потенциально может уйти из лондонского клуба в бирмингемский.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:54
Тут много всяких но.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:04
Если Грилиш стоит 100 ,то за эту чёрную деревяху грех 40-кет не просить)))
particular
particular
сегодня в 18:02
Чё-то никак Тэмми не приклеится в составах... Аренды и смотрины не сделали его желанным и незаменимым... Но ценник кусается...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:02
Если хочется играть, то надо уходить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:58
Лучше конечно ему уходить из Челси.
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