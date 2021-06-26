«Астон Вилла» может побить свой трансферный рекорд, подписав Абрахама

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сегодня, 17:55

Нападающий может покинуть «Челси» этим летом.

Как сообщается, «синие» готовы продать форварда, который не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля. Главным претендентом на Абрахама является «Астон Вилла».

«Львы» готовы заплатить за переход нападающего 40 млн фунтов стерлингов, тем самым побив свой трансферный рекорд. На данный момент рекордным переходом «Астон Виллы» является трансфер Эмилиано Буэндии из «Норвича» за 34,5 млн фунтов стерлингов, который состоялся этим летом.

Напомним, что Абрахам уже выступал за «Астон Виллу» на правах аренды в сезоне 2018/19. Тогда форвард провёл 40 матчей и забил 26 голов в рамках Чемпионшипа, чем помог команде вернуться в Английскую Премьер-Лигу.