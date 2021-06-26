«Астон Вилла» может побить свой трансферный рекорд, подписав Абрахама

Нападающий Тэмми Абрахам может покинуть «Челси» этим летом.
Как сообщается, «синие» готовы продать форварда, который не входит в планы главного тренера команды Томаса Тухеля. Главным претендентом на Абрахама является «Астон Вилла».
«Львы» готовы заплатить за переход нападающего 40 млн фунтов стерлингов, тем самым побив свой трансферный рекорд. На данный момент рекордным переходом «Астон Виллы» является трансфер Эмилиано Буэндии из «Норвича» за 34,5 млн фунтов стерлингов, который состоялся этим летом.
Напомним, что Абрахам уже выступал за «Астон Виллу» на правах аренды в сезоне 2018/19. Тогда форвард провёл 40 матчей и забил 26 голов в рамках Чемпионшипа, чем помог команде вернуться в Английскую Премьер-Лигу.
Астон Вилла сейчас является крепким середняком АПЛ, в бирмингемском клубе Тэмми уже играл, причём очень успешно, их стиль игры подходит ему. К тому же и уровень клуба будет подходящим - довольно высокий, однако не среди топов Англии, это уровень который Тэмми точно потянет.
В общем я думаю что трансфер не только состоится, но это пойдёт на благо двум клубам которые могут осуществить трансфер, а также футболисту который потенциально может уйти из лондонского клуба в бирмингемский.
Астон Вилла сейчас является крепким середняком АПЛ, в бирмингемском клубе Тэмми уже играл, причём очень успешно, их стиль игры подходит ему. К тому же и уровень клуба будет подходящим - довольно высокий, однако не среди топов Англии, это уровень который Тэмми точно потянет.
В общем я думаю что трансфер не только состоится, но это пойдёт на благо двум клубам которые могут осуществить трансфер, а также футболисту который потенциально может уйти из лондонского клуба в бирмингемский.