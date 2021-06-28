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Де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов после поражения от Чехии

28 июня 2021, 08:33
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Будущее Франка де Бура в сборной Нидерландов находится под вопросом.

Как сообщается, Федерация футбола Нидерландов намерена уволить 51-летнего специалиста после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от сборной Чехии (0:2). Многие члены правления федерации недовольны выступлением сборной на чемпионате Европы.

Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года. Наставник заявлял, что нынешняя сборная сильнее, чем команда образца 2010 года, когда Нидерланды вышли в финал чемпионата мира.

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Van Vanovich
Van Vanovich
28 июня в 12:02
Как по мне тренер еще слаб для сборной, возможно дать еще попробовать. Ну и сборная не такая сильная. Да защита сильна, есть хорошие защитники Блинд, Де Врей, Де Лигт, Аке, Дюмфрис. Еще не попали на ЧЕ Ботман и Схюрс. А полузащита Де Йонг, Депай с Вейналдумом хороши, Де Рон еще не такого класса, Гравенберх и Мален пока перспективные. Нападение Де Йонг и Вегхорст не высшего класса. В воротах старый Стекеленбург. Запасные не усилят.
galem72
galem72
28 июня в 12:02
Где-то похихикал один лысый тактик и усатый стратег. ))
112910415
112910415
28 июня в 10:12
зато улыбка Черчесова излучает уверенность в завтрашнем дне !
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 09:44
И только главный тренер сборной России по футболу может спать спокойно, несмотря на результаты... Уволен, уволить, будет уволен, по отношению к нему это не имеет никакого отношения...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 июня в 09:24
голландия сама виновата, что не забила. Эти плясания с мячом от Депая ни о чём, я ещё по МЮ заметил. Лион - это его уровень. В Барсе он будет не лучше Гризмана по статистике. Продуктивности нет, играет в свой футбол, а не в командный. Ну а потом удаление (привет косячнику Де Лигту) и всё, Чехия своё не отдала уже.
Naherger
Naherger
28 июня в 09:21
То то же,Франк. Ты ж не черчесов,чтобы с позором вылетать с групповой стадии,получая при этом 5 - уж ЗП среди тренеров сборных европы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 09:15
А я бы не стал этого делать,пусть ещё на чм покажет на что способен!
протон1
протон1
28 июня в 09:10
если бы черчес так дошел со сборной. то еще бы на три года продлили контракт с миллионером
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 09:08
А о нашем чабане ни слова)))
Garrincha58
Garrincha58
28 июня в 09:07
и правильно сделают де Бур слабый тренер
sv_1969
sv_1969
28 июня в 09:05
Жёстко но справедливо думаю
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 09:01, ред.
Карасёв он такой....
Ему мало выкинуть сборную с турнира......он ещё и тренера уволит....

....будут знать ...как с радужными флагами по аренам шастать....
ДАША Д
ДАША Д
28 июня в 08:52
У нас тоже недовольны тренером и ничего.
КЭТиК
КЭТиК
28 июня в 08:50
Тут ясно, не оправдал надежд.
Mangur
Mangur
28 июня в 08:50
Слуцкого пригласят. Или Черчесова.
stanichnik
stanichnik
28 июня в 08:48
По одной игре такие жёсткие выводы.
Gahi
Gahi
28 июня в 08:40
Судьба у тренера такая, за результат нужно отвечать. Удачи
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