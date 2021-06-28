Де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов после поражения от Чехии

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28 июня 2021, 08:33

Будущее в сборной Нидерландов находится под вопросом.

Как сообщается, Федерация футбола Нидерландов намерена уволить 51-летнего специалиста после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от сборной Чехии (0:2). Многие члены правления федерации недовольны выступлением сборной на чемпионате Европы.

Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года. Наставник заявлял, что нынешняя сборная сильнее, чем команда образца 2010 года, когда Нидерланды вышли в финал чемпионата мира.