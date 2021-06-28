Де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов после поражения от Чехии

Будущее Франка де Бура в сборной Нидерландов находится под вопросом.
Как сообщается, Федерация футбола Нидерландов намерена уволить 51-летнего специалиста после поражения в 1/8 финала Евро-2020 от сборной Чехии (0:2). Многие члены правления федерации недовольны выступлением сборной на чемпионате Европы.
Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года. Наставник заявлял, что нынешняя сборная сильнее, чем команда образца 2010 года, когда Нидерланды вышли в финал чемпионата мира.
Ему мало выкинуть сборную с турнира......он ещё и тренера уволит....
....будут знать ...как с радужными флагами по аренам шастать....
Ему мало выкинуть сборную с турнира......он ещё и тренера уволит....
....будут знать ...как с радужными флагами по аренам шастать....