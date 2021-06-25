Руни может покинуть пост главного тренера «Дерби»

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сегодня, 11:32

Главный тренер «Дерби Каунти» готов покинуть пост, если команда по итогам дисциплинарного разбирательства будет понижена до Первой лиги Англии.

В четверг «Дерби» был оштрафован арбитражной комиссией на 100 тыс. фунтов за нарушение правил финансовой отчетности. По информации источника, Английская футбольная лига планирует обжаловать данное решение с целью заменить его на вычет очков команды в прошлом сезоне. В таком случае «Дерби» покинет Чемпионшип и продолжит выступление в Первой лиге.

Руни был назначен на пост главного тренера «Дерби» в январе.