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Руни может покинуть пост главного тренера «Дерби»

сегодня, 11:32

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни готов покинуть пост, если команда по итогам дисциплинарного разбирательства будет понижена до Первой лиги Англии.

В четверг «Дерби» был оштрафован арбитражной комиссией на 100 тыс. фунтов за нарушение правил финансовой отчетности. По информации источника, Английская футбольная лига планирует обжаловать данное решение с целью заменить его на вычет очков команды в прошлом сезоне. В таком случае «Дерби» покинет Чемпионшип и продолжит выступление в Первой лиге.

Руни был назначен на пост главного тренера «Дерби» в январе.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:34
Так низко Руни еще не падал.
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