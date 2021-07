«Повезло, да?» Роналду обратился к Куртуа после матча Бельгия — Португалия

Капитан сборной Португалии поговорил с голкипером сборной Бельгии после матча 1/8 финала Евро-2020. Бельгийцы обыграли португальцев со счётом 1:0.

Cristiano Ronaldo telling Thibaut Courtois that Belgium got lucky against Portugal 👀



(via @EURO2020)pic.twitter.com/DNAcPvMXUk