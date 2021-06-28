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«Сегодня удача отвернулась от нас». Сантуш — после поражения от Бельгии

28 июня 2021, 01:44
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после поражения от команды Бельгии (0:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

Сегодня удача отвернулась от нас. А как сказать по-другому, когда противник за весь матч наносит один удар в створ и ты пропускаешь. Но игроки сделали все возможное, чтобы уйти от поражения. Они отдали все силы, и мы не должны винить их в чем-то. У нас было меньше времени на отдых, но мы нашли в себе силы, чтобы на равных играть с более свежим соперником.

Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу. Поражение есть поражение. Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ.

Отметим, что Португалия впервые не смогла выйти в 1/4 финала Евро.

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Все комментарии
valeron4321
valeron4321
28 июня в 10:43
    faneng
    faneng
    28 июня в 09:55
    Сантуш: "Кто-то даже плачет в раздевалке"

    Всем понятно, кто имеется в виду))))
    112910415
    112910415
    28 июня в 09:48
    без удачи не обошлось, правда
    Мessi 10
    Мessi 10
    28 июня в 09:35
    Вам вернулось бумерангом за Евро-2016.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    28 июня в 08:27
    Ну отвернулась и отвернулась...
    Иногда вид сзади даже интересней....
    SHMEL258
    SHMEL258
    28 июня в 07:45
    Везёт сильнейшим. После вчерашнего прогноза Рашида Рахимова в пользу Португалии сразу поставил на Бельгию и не прогадал.
    YVG
    YVG
    28 июня в 07:42
    Бельгия просто сильнее.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    28 июня в 06:40
    Обе команды не понравились
    mihaluch
    mihaluch
    28 июня в 06:31
    Наудачу всё валить почаще точно надо бить.
    beefs
    beefs
    28 июня в 06:30
    Везет всегда сильнейшим и ничего здесь не поделаешь...
    Legend 6
    Legend 6 ответ КЭТиК (раскрыть)
    28 июня в 06:26
    Пенальти судья не поставил, вот Роналду и не забил.
    КЭТиК
    КЭТиК
    28 июня в 05:32
    Роналду не забил, потому и проиграли.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    28 июня в 03:00
    Попадать в ворота надо, меньше суетиться в штрафной, да и защита Бельгии старалась , в отличии от нападения.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 июня в 02:27
    Да, удача была на стороне бельгийцев.
    Q-J-G
    Q-J-G
    28 июня в 01:46
    Сантуш прав, удача улыбнулась сборной Бельгии.
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